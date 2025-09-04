Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

ViX Premium transmite en México solo algunos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. - Crédito: EFE

Las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2026 han generado gran expectativa por su nivel competitivo y la presencia de figuras internacionales.

En México, la cobertura televisiva es limitada, y solo algunos partidos cuentan con transmisión oficial. Esto ha generado dudas entre los aficionados sobre cómo seguir el camino de las selecciones de la Conmebol rumbo al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, ViX Premium es la única plataforma que transmite partidos selectos en México.

Para la jornada más reciente, únicamente Argentina vs Venezuela y Chile vs Brasil fueron incluidos en su programación.

El resto de los encuentros no cuenta con transmisión oficial en territorio mexicano, ni por televisión abierta ni por sistemas de paga como Sky, que en ciclos anteriores tenía los derechos pero ya no los posee.

La cobertura televisiva de las eliminatorias Conmebol en México es limitada y depende de acuerdos con federaciones.

ViX Premium está disponible mediante suscripción y puede verse en televisores inteligentes, navegadores web y dispositivos móviles.

La plataforma ofrece calidad HD, repeticiones y contenido adicional, aunque su cobertura es parcial y depende de acuerdos específicos con federaciones locales.

No se ha confirmado si otros partidos serán añadidos en futuras jornadas, por lo que se recomienda revisar la programación antes de cada fecha.

Los partidos se disputan en horarios ajustados al tiempo del centro de México, generalmente entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Por ejemplo, Argentina vs Venezuela se programó a las 18:30 horas, mientras que Chile vs Brasil inició a las 19:00 horas.

Solo Argentina vs Venezuela y Chile vs Brasil se transmitieron oficialmente en la última jornada en México. - captura: Opta / Conmebol

Para los encuentros sin transmisión, los aficionados pueden seguir el minuto a minuto a través de aplicaciones como OneFootball, SofaScore o LiveScore, que ofrecen estadísticas en tiempo real, alineaciones y alertas de goles.

Las selecciones participantes son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Perú y Chile.

Al cierre de la jornada 17, Argentina lidera la tabla con 35 puntos, seguida por Colombia, Uruguay y Brasil. Venezuela se mantiene en zona de repechaje, mientras que Chile y Perú están prácticamente fuera de la contienda.

El estadio Monumental será testigo del último compromiso oficial de Lionel Messi en territorio argentino. (Jesús Avilés)

Entre los jugadores más destacados figuran Lionel Messi, Vinícius Júnior, Luis Díaz, James Rodríguez, Darwin Núñez y Enner Valencia.

La dirección técnica también aporta atractivo, con nombres como Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa y Fernando Diniz.

Para quienes buscan mantenerse informados, se recomienda activar notificaciones en apps deportivas y seguir las cuentas oficiales de Conmebol, FIFA y las federaciones nacionales.

Aunque la cobertura en México es limitada, estas herramientas permiten seguir de cerca el desenlace de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con contexto actualizado, resultados en tiempo real y análisis detallado de cada jornada.