México Deportes

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Aficionados en territorio mexicano enfrentan restricciones para ver partidos de Conmebol

Por Gerardo Lezama

Guardar
ViX Premium transmite en México
ViX Premium transmite en México solo algunos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. - Crédito: EFE

Las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2026 han generado gran expectativa por su nivel competitivo y la presencia de figuras internacionales.

En México, la cobertura televisiva es limitada, y solo algunos partidos cuentan con transmisión oficial. Esto ha generado dudas entre los aficionados sobre cómo seguir el camino de las selecciones de la Conmebol rumbo al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, ViX Premium es la única plataforma que transmite partidos selectos en México.

Para la jornada más reciente, únicamente Argentina vs Venezuela y Chile vs Brasil fueron incluidos en su programación.

El resto de los encuentros no cuenta con transmisión oficial en territorio mexicano, ni por televisión abierta ni por sistemas de paga como Sky, que en ciclos anteriores tenía los derechos pero ya no los posee.

La cobertura televisiva de las
La cobertura televisiva de las eliminatorias Conmebol en México es limitada y depende de acuerdos con federaciones.

ViX Premium está disponible mediante suscripción y puede verse en televisores inteligentes, navegadores web y dispositivos móviles.

La plataforma ofrece calidad HD, repeticiones y contenido adicional, aunque su cobertura es parcial y depende de acuerdos específicos con federaciones locales.

No se ha confirmado si otros partidos serán añadidos en futuras jornadas, por lo que se recomienda revisar la programación antes de cada fecha.

Los partidos se disputan en horarios ajustados al tiempo del centro de México, generalmente entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Por ejemplo, Argentina vs Venezuela se programó a las 18:30 horas, mientras que Chile vs Brasil inició a las 19:00 horas.

Solo Argentina vs Venezuela y
Solo Argentina vs Venezuela y Chile vs Brasil se transmitieron oficialmente en la última jornada en México. - captura: Opta / Conmebol

Para los encuentros sin transmisión, los aficionados pueden seguir el minuto a minuto a través de aplicaciones como OneFootball, SofaScore o LiveScore, que ofrecen estadísticas en tiempo real, alineaciones y alertas de goles.

Las selecciones participantes son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Perú y Chile.

Al cierre de la jornada 17, Argentina lidera la tabla con 35 puntos, seguida por Colombia, Uruguay y Brasil. Venezuela se mantiene en zona de repechaje, mientras que Chile y Perú están prácticamente fuera de la contienda.

El estadio Monumental será testigo
El estadio Monumental será testigo del último compromiso oficial de Lionel Messi en territorio argentino. (Jesús Avilés)

Entre los jugadores más destacados figuran Lionel Messi, Vinícius Júnior, Luis Díaz, James Rodríguez, Darwin Núñez y Enner Valencia.

La dirección técnica también aporta atractivo, con nombres como Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa y Fernando Diniz.

Para quienes buscan mantenerse informados, se recomienda activar notificaciones en apps deportivas y seguir las cuentas oficiales de Conmebol, FIFA y las federaciones nacionales.

Aunque la cobertura en México es limitada, estas herramientas permiten seguir de cerca el desenlace de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con contexto actualizado, resultados en tiempo real y análisis detallado de cada jornada.

Temas Relacionados

ConmebolMundial 2026VIXFIFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

El ex campeón mundial arremetió contra el CMB y las preferencias que le han dado a Saúl Álvarez

Juan Manuel Márquez discute con

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

El mexicano de la división de peso pesado estará presente en las funciones, pero no participará en la cartelera

Este es el ex campeón

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

El arquero será la segunda opción, ya que el titular del equipo es el seleccionado español Unai Simón

Álex Padilla, ex portero de

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

Ambos pugilistas se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

El TRI cuenta con un saldo a favor al enfrentarse a selecciones de la AFC

¿Cómo le ha ido a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre y mujer

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos 3 tras rumores de una supuesta multa por hablar del reality show

“El mono”, encabeza el top de películas imprescindibles para ver hoy mismo en Prime Video México

‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

DEPORTES

Dónde ver en México las

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea