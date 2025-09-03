¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Japón enfrentará a México en Oakland el 6 de septiembre por la Fecha FIFA. (Jovani Pérez)

La Selección de Japón enfrentará a México el próximo 6 de septiembre en Oakland, California, como parte de la Fecha FIFA.

El duelo amistoso se perfila como una prueba de alto nivel para el equipo mexicano, que también se medirá ante Corea del Sur en esta ventana internacional.

Japón llega con una convocatoria sólida, integrada mayoritariamente por jugadores que militan en clubes europeos, lo que anticipa un encuentro de ritmo intenso y exigencia táctica.

Entre los convocados destacan nombres como Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Mónaco), Wataru Endo (Liverpool) y Takefusa Kubo (Real Sociedad).

Todos ellos han tenido participación regular en sus respectivas ligas y forman parte del núcleo competitivo que ha consolidado al equipo nipón en los últimos años.

Japón llega con una convocatoria de figuras que militan en clubes europeos. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La dirección técnica está a cargo de Hajime Moriyasu, quien ha mantenido una base estable desde el Mundial de Catar 2022, con apoyo estratégico de Makoto Hasebe, exjugador del Eintracht Frankfurt.

Japón ya está oficialmente clasificado al Mundial 2026, tras asegurar matemáticamente uno de los dos primeros lugares del Grupo C en la tercera ronda de la eliminatoria asiática.

El pase directo al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México se concretó el 20 de marzo de 2025, con una victoria 2-0 ante Baréin en Saitama, gracias a los goles de Kamada y Kubo.

Con esta clasificación, Japón se convirtió en la primera selección en asegurar su lugar en el Mundial, después de los tres países anfitriones.

Será su octava participación consecutiva en la Copa del Mundo, consolidando su presencia como potencia regional y competidor habitual en torneos internacionales.

El partido ante México permitirá medir el nivel y la cohesión táctica de ambas selecciones. (FMF)

El equipo ha mostrado consistencia en sus procesos eliminatorios, con una generación que combina experiencia europea, disciplina táctica y velocidad en transiciones.

El partido ante México representa una oportunidad para medir el nivel de ambas selecciones en un contexto neutral. Para el equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, será clave observar el comportamiento defensivo ante extremos como Mitoma y Kubo, así como la capacidad de recuperación en medio campo frente a Endo y Kamada.

Japón, por su parte, buscará mantener su estilo de posesión dinámica y presión alta, aprovechando la continuidad de sus jugadores en ligas de primer nivel.

Aunque el historial favorece a México en enfrentamientos previos, Japón llega con mayor rodaje competitivo y una plantilla más estable. El resultado podría ofrecer pistas relevantes sobre el estado actual del proceso mexicano rumbo a 2026, especialmente en términos de cohesión táctica y respuesta ante rivales con estructura definida.