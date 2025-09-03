Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Erik Lira reveló que tuvo una oferta de Europa (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Erik Lira se encuentra concentrado con la Selección Nacional de México para disputar los partidos amistados en esta fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, en medio de este ambiente de preparación, el jugador se sinceró ante los medios de comunicación y reveló que tuvo la oportunidad de dejar a Cruz Azul para irse a Europa.

Cabe señalar que Lira comparte convocatoria con otros representantes de la Máquina como Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez y Charly Rodríguez, quienes podrían tener minutos con el combinado Tricolor en duelo que tendrá frente a Japón el próximo sábado 9 de septiembre en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

Jun 28, 2025; Glendale, Arizona, USA; Mexico midfielder Erik Lira (6) kicks the ball against Saudi Arabia forward Feras Al Brikan (9) in the first half during a quarterfinal match of the 2025 Gold Cup at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Rick Scuteri-Imagn Images

Erik Lira confiesa que rechazó una oferta de Europa

Durante su concentración con la Selección Mexicana, Erik Lira explicó ante la prensa que tuvo una propuesta para irse a jugar al futbol europeo, aunque señaló que optó por quedarse en México para priorizar su preparación de cara a la Copa del Mundo y su compromiso con el cuadro cementero.

“Sí fue real, pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así, decidí estar en casa, con mi gente y con mi selección”, comentó el jugador cementero.

A pesar de las oportunidades que se presentan en el extranjero, Lira mantiene firme su convicción de que su crecimiento profesional y sus aspiraciones internacionales están ligados a su desempeño y relación con Cruz Azul, una etapa que busca culminar de la mejor manera antes de dar el siguiente paso en su carrera.

Sin embargo, también cabe señalar que en diversas ocasiones el mediocampista azteca ha manifestado su anhelo de dar el salto al Viejo Continente. En una entrevista previa para el programa Línea de 4, el mediocampista reconoció su deseo de jugar en Europa y su agradecimiento hacia el cuadro de la Noria.

Jul 31, 2025; Seattle, Washington, USA; Referee Victor Caceres issues a yellow card to Cruz Azul midfielder Ignacio Rivero (15) while midfielder Erik Lira (6) protests during the first half against the Seattle Sounders at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Erik Lira y la búsqueda por un lugar en el Mundial 2026

Lira se ha consolidado en la liga mexicana con el cuadro de Cruz Azul, además, sus destacadas actuaciones han hecho que sea llamado constantemente a la Selección. Y es que el jugador de 25 años ha tenido un gran crecimiento jugando en las posiciones de pivote y líbero, si bien con Martín Anselmi destacó como central al lado de Willer Ditta y Gonzalo Piovi, con Sánchez encontró su mejor versión acompañado de Charly Rodríguez.

Ahora, bajo la conducción de Javier “Vasco” Aguirre, Lira, consciente del impulso que representa su consolidación con la “Máquina”, mantiene la expectativa de ser incluido en la lista definitiva del equipo mexicano que buscará protagonismo mundialista.