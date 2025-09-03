México Deportes

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

El mediocampista se ha convertido en un elemento importante del cuadro cementero y sus llamados a Selección son más constantes

Por César Márquez

Guardar
Erik Lira reveló que tuvo
Erik Lira reveló que tuvo una oferta de Europa (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Erik Lira se encuentra concentrado con la Selección Nacional de México para disputar los partidos amistados en esta fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, en medio de este ambiente de preparación, el jugador se sinceró ante los medios de comunicación y reveló que tuvo la oportunidad de dejar a Cruz Azul para irse a Europa.

Cabe señalar que Lira comparte convocatoria con otros representantes de la Máquina como Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez y Charly Rodríguez, quienes podrían tener minutos con el combinado Tricolor en duelo que tendrá frente a Japón el próximo sábado 9 de septiembre en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

Jun 28, 2025; Glendale, Arizona,
Jun 28, 2025; Glendale, Arizona, USA; Mexico midfielder Erik Lira (6) kicks the ball against Saudi Arabia forward Feras Al Brikan (9) in the first half during a quarterfinal match of the 2025 Gold Cup at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Rick Scuteri-Imagn Images

Erik Lira confiesa que rechazó una oferta de Europa

Durante su concentración con la Selección Mexicana, Erik Lira explicó ante la prensa que tuvo una propuesta para irse a jugar al futbol europeo, aunque señaló que optó por quedarse en México para priorizar su preparación de cara a la Copa del Mundo y su compromiso con el cuadro cementero.

“Sí fue real, pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así, decidí estar en casa, con mi gente y con mi selección”, comentó el jugador cementero.

A pesar de las oportunidades que se presentan en el extranjero, Lira mantiene firme su convicción de que su crecimiento profesional y sus aspiraciones internacionales están ligados a su desempeño y relación con Cruz Azul, una etapa que busca culminar de la mejor manera antes de dar el siguiente paso en su carrera.

Sin embargo, también cabe señalar que en diversas ocasiones el mediocampista azteca ha manifestado su anhelo de dar el salto al Viejo Continente. En una entrevista previa para el programa Línea de 4, el mediocampista reconoció su deseo de jugar en Europa y su agradecimiento hacia el cuadro de la Noria.

Jul 31, 2025; Seattle, Washington,
Jul 31, 2025; Seattle, Washington, USA; Referee Victor Caceres issues a yellow card to Cruz Azul midfielder Ignacio Rivero (15) while midfielder Erik Lira (6) protests during the first half against the Seattle Sounders at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Erik Lira y la búsqueda por un lugar en el Mundial 2026

Lira se ha consolidado en la liga mexicana con el cuadro de Cruz Azul, además, sus destacadas actuaciones han hecho que sea llamado constantemente a la Selección. Y es que el jugador de 25 años ha tenido un gran crecimiento jugando en las posiciones de pivote y líbero, si bien con Martín Anselmi destacó como central al lado de Willer Ditta y Gonzalo Piovi, con Sánchez encontró su mejor versión acompañado de Charly Rodríguez.

Ahora, bajo la conducción de Javier “Vasco” Aguirre, Lira, consciente del impulso que representa su consolidación con la “Máquina”, mantiene la expectativa de ser incluido en la lista definitiva del equipo mexicano que buscará protagonismo mundialista.

Temas Relacionados

Erik LiraCruz AzulSelección de MéxicoFutbol europeoMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Saúl Álvarez también estaría inconforme con la decisión de la plataforma de streaming para restringir la cobertura

Revelan que Canelo Álvarez está

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Lainey Reid será la rival de la luchadora mexicana en la ronda eliminatoria

Faby Apache debutará en NXT

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

El pugilista tijuanense podría volver a los cuadriláteros en octubre o noviembre

Munguía defiende a Eddy Reynoso

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

El equipo nipón llega con convocatoria europea y clasificación asegurada al Mundial 2026

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas

El defensor brasileño continuará en la Liga MX tras descartarse su salida al Santos, que ya oficializó otro refuerzo en su posición

Cambio de planes: Matheus Doria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman vinculación a proceso en

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

DEPORTES

Revelan que Canelo Álvarez está

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas