Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

El estratega argentino le impregnó un estilo de juego atractivo a las Águilas, pero nunca logró conquistar el título

Por César Márquez

Ex técnico del América puede
Ex técnico del América puede dirigir a Colo Colo de Chile (X/ @ClubAmerica)

Fernando “Tano” Ortiz tendrá un nuevo reto en su carrera y dirigirá al Colo Colo de Chile, club que se encuentra en crisis debido a la campaña irregular que está tendiendo. El anuncio oficial, se realizó este sábado 30 de agosto de 2025, a través de un comunicado por el directorio de Blanco y Negro (B&N), la sociedad que administra al club chileno, y ha generado expectativas tanto en Chile como en el entorno del fútbol regional

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique", informó el club.

Colo Colo, considerado uno de los equipos más importantes y laureados de Sudamérica, representa un desafío de alto perfil para Ortiz. El club chileno cuenta con una historia destacada y una afición exigente, lo que otorga especial relevancia a la elección de su nuevo director técnico. La decisión de apostar por un entrenador con experiencia reciente en la Liga MX responde al objetivo de mantener al equipo en la élite del fútbol continental.

El Tano negó sentir algo
El Tano negó sentir algo en especial por enfrentar al América Foto: Jovani Pérez

Cómo le fue al Tano Ortiz en México

El Tano dejó el América tras no lograr el título de la Liga MX, una salida que se produjo en medio de cierta controversia y que no fue bien recibida por parte de la afición azulcrema, especialmente por los términos en los que se concretó su marcha hacia Monterrey. Posteriormente, el técnico argentino sumó otras experiencias en el fútbol mexicano, aunque sin alcanzar el éxito esperado

Cabe indicar que en México, la reacción de la afición del América ante la noticia ha sido mayoritariamente negativa, en parte debido a la forma en que Ortiz se despidió del club y a los resultados obtenidos durante su gestión. No obstante, el movimiento ha generado interés en el entorno futbolístico, ya que el entrenador nacido en Argentina tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad al frente de un gigante sudamericano.

El Tano volvió a caer
El Tano volvió a caer dentro de una semifinal Foto: Jovani Pérez

Con la confirmación de Ortiz como nuevo director técnico, Colo Colo inicia una etapa que busca renovar sus aspiraciones deportivas bajo la conducción de un estratega con experiencia internacional y el respaldo unánime de su directiva.

Ahora, el Tano regresará al futbol sudamericano tras 6 años de ausencia, pues la última vez que dirigió en la región fue en 2018, cuando estuvo al mando del Sol de América, club de Paraguay, donde también impregnó su estilo de juego ofensivo.

