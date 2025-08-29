Chicharito Hernández reaparece en Instagram con tierno video narrado por su hijo Noah

El futbolista dejó atrás los comentarios que generaron rechazo y mostró una faceta paternal en redes. (Ilustración: Jovani Pérez)

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse en el foco mediático tras varias semanas de polémica por sus declaraciones en Instagram, donde afirmó que las mujeres que no se dedican a las labores domésticas están “fracasando”. En su momento, el futbolista escribió: “Entonces, quieres un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… interesante”.

El comentario generó una ola de reacciones inmediatas de personalidades del entretenimiento, el deporte y la política. Fernanda Aragonés, Bárbara de Regil, Sherlyn, Olivia Peralta y Alejandro Speitzer se pronunciaron en contra de lo expresado por el jugador de Chivas. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el mensaje, considerándolo un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En redes sociales, miles de usuarios replicaron los fragmentos del video original y abrieron un debate sobre el rol de género en el hogar.

Después de sus polémicas frases, el delantero optó por enfocarse en videos personales y momentos con sus hijos. (Instagram / @CH14_)

A raíz de esta controversia, Hernández modificó la dinámica de su cuenta de Instagram, donde acumula 6.3 millones de seguidores. Aunque continúa publicando contenido, ha dejado de emitir opiniones personales, limitándose a compartir momentos de su vida cotidiana. Esta estrategia le ha permitido distanciarse de la tensión generada por sus comentarios anteriores.

En días recientes, el futbolista sorprendió a sus seguidores al publicar un video narrado por su hijo Noah, fruto de su relación con la modelo australiana Sarah Kohan. El material fue calificado como “entrañable” por usuarios y medios especializados debido a la ternura con que el pequeño relató las escenas.

Noah, hijo del delantero y Sarah Kohan, protagonizó la nueva publicación del jugador mexicano en Instagram. (Instagram / @CH14_)

El video inicia con Noah presentándose en inglés, con un marcado acento británico, para después narrar fragmentos del día a día de su padre. Con plena consciencia de la carrera deportiva de Hernández, el menor lo describe como “alguien muy famoso”, generando comentarios positivos entre los seguidores del delantero.

Noah, hijo del delantero y Sarah Kohan, protagonizó la nueva publicación del jugador mexicano en Instagram Crédito: Instagram / @CH14_

La aparición de Noah marcó un cambio en el tono de las publicaciones de Hernández, pues el futbolista se centró en mostrar una faceta más familiar y alejada de la controversia. De acuerdo con lo compartido en sus redes, tanto él como Sarah Kohan han sido cuidadosos de no mostrar el rostro de sus hijos en fotografías o videos, una medida tomada para resguardar su seguridad y privacidad.

Javier Hernández con sus hijos y Sarah Kohan Foto: Instagram/CH14

La historia de Hernández y Kohan comenzó en 2018 y se prolongó por tres años, en los que tuvieron a dos hijos: Noah, nacido el 15 de junio de 2019, y Nala, quien llegó el 5 de octubre de 2020. Aunque su relación sentimental terminó, ambos mantienen un vínculo parental enfocado en la crianza de sus hijos.

El giro en la estrategia de comunicación de “Chicharito” refleja su intención de dejar atrás el episodio polémico y conectar con sus seguidores desde un ángulo más personal. El futbolista busca que el público lo identifique no solo como jugador profesional, sino también como padre, intentando disipar las críticas que surgieron tras sus declaraciones sobre el papel de las mujeres.