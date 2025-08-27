Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

La Liga MX seguirá con su actividad el próximo viernes 29 de agosto cuando comience la jornada 7 del Apertura 2025 con el partido entre los Bravos de Juárez y Mazatlán. Sin embargo, como es costumbre habrá algunos encuentros que se podrán disfrutar por televisión abierta, otros por TV de paga y algunos por plataformas de streaming.
Cabe señalar que la temporada ha mantenido la tendencia de ofrecer varias opciones de visualización, aunque ello representa desafíos y oportunidades para quienes desean seguir todos los encuentros. Con esto, se busca ampliar la cobertura y acercar el fútbol a un mayor número de personas.
Partidos de la jornada 7 del Apertura 2025 que se verán por televisión abierta
Los partidos de la jornada 7 del Apertura 2025 que se irán por televisión abierta son el de Juárez vs Mazatlán, Puebla vs Rayados, Santos vs Tigres, América vs Pachuca, Pumas vs Atlas y Tijuana vs Necaxa. El resto de encuentros se podrán ver por televisión de paga o por las plataformas streaming.
- FC Juárez vs Mazatlán | viernes 29 de agosto a las 19:00 horas | TV Azteca y Tubi
- San Luis vs Toluca | viernes 29 de agosto a las 19:00 horas | ESPN
- Puebla vs Rayados | viernes 29 de agosto a las 21:06 horas | TV Azteca
- León vs Querétaro | sábado 30 de agosto a las 17:00 horas | Tubi
- Santos vs Tigres | sábado 30 de agosto a las 19:00 horas | TUDN y ViX
- Chivas vs Cruz Azul | sábado 30 de agosto a las 19:07 horas | Amazon Prime
- América vs Pachuca | sábado 30 de agosto a las 21:05 horas | TUDN y ViX
- Pumas vs Atlas | domingo 31 de agosto a las 17:00 horas | TUDN y ViX
- Tijuana vs Necaxa | domingo 31 de agosto a las 21:00 horas | Caliente TV y Tubi
El San Luis vs Toluca será transmitido por ESPN, mientras que el León vs Querétaro irá exclusivamente por Tubi. Y finalmente, el Tijuana vs Necaxa se podrá ver por Caliente TV y Tubi.
¿Cómo marcha el Apertura 2025 tras 6 jornadas?
Hasta el momento, el equipo de Rayados se mantiene como líder del torneo tras sumar 15 puntos, producto de conseguir cinco victorias consecutivas. Después, le siguen América y Cruz Azul como segundo y tercero respectivamente luego de conseguir 14 unidades.
En el extremo opuesto,Puebla,Querétaro y Guadalajara enfrentan situaciones contrastantes respecto a los líderes, ya que solo han conseguido sumar 4 puntos en lo que va del torneo. Estos tres equipos permanecen en los últimos lugares de la tabla de posiciones, enviando señales claras sobre la urgencia de revertir su desempeño para evitar un rezago mayor conforme avanzan las jornadas.