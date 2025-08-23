Tinieblas Jr. y Alushe con ayuda de Cibernético triunfan en ‘Rock & Luchas’ en La Maraka

La función ‘Rock & Luchas’ celebrada en La Maraka el pasado jueves 21 de agosto ofreció una noche cargada de adrenalina, música y espectáculo, donde las sorpresas y las emociones estuvieron presentes en cada combate. El evento contó con la participación de luchadores icónicos y figuras emergentes, consolidando el vínculo entre la lucha libre y la cultura musical.
En la lucha estelar, Tinieblas Jr. y Alushe, acompañados de Cibernético y con el respaldo musical de Los Vallarta, se impusieron a Pirata Morgan e Hijo del Solitario en un encuentro de una caída que mantuvo a la afición al borde del asiento. La victoria se logró gracias a un descuido de sus rivales, que permitió a la pareja técnica inmovilizarlos de espaldas a la lona.
No obstante, la verdadera sensación de la noche fue Alushe, quien encantó al público no solo con sus intervenciones durante el combate, sino también con su talento para el baile previo a la lucha. Su carisma y presencia escénica fueron ampliamente celebrados por los asistentes.
En la lucha semifinal, un combate a una caída cargado de intensidad, se enfrentaron Hijo de Huracán Ramírez, Zumbi y Rey de Bronce contra Hijo de Pirata Morgan, Tanque Infernal y Travis Banks. La contienda llevó a los seis luchadores a salir del cuadrilátero y continuar el enfrentamiento entre la multitud, generando momentos de gran emoción. Sin embargo, la acción se tornó polémica cuando el Hijo de Pirata Morgan despojó de su máscara al vástago del Príncipe de Seda, provocando la descalificación de su equipo y la ovación del público a favor de los técnicos.
La segunda contienda de la noche destacó por la participación femenil en un combate de cuatro esquinas, con un codiciado boleto para competir por el Campeonato Femenil de FULL en juego. Hija de Fuerza Guerrera, Lolita, Jessie Jackson y Morgana demostraron toda su habilidad y fuerza, ofreciendo un espectáculo sin tregua. Entre ellas, la heredera del Pirata se llevó aplausos por su desempeño, aunque finalmente Lolita y Jessie Jackson lograron imponerse, asegurando su pase para disputar el título vacante en próximas funciones.
Previo a estos encuentros, la velada arrancó con una contienda inicial donde Ángel del Amor y Freesbee vencieron a Mosca y Black Rider, caldeando los ánimos de la afición y preparando el terreno para los combates más importantes de la noche.
La función ‘Rock & Luchas’ en La Maraka evidenció una vez más la capacidad de la lucha libre mexicana para combinar espectáculo, música y técnica, generando momentos memorables para los aficionados.
La interacción entre luchadores y público, las sorpresas en cada combate y la participación especial de figuras como Alushe y Cibernético contribuyeron a que la velada se convirtiera en un evento inolvidable.