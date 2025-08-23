México Deportes

Tinieblas Jr. y Alushe con ayuda de Cibernético triunfan en ‘Rock & Luchas’ en La Maraka

La dupla técnica, junto al Main Man venció a Pirata Morgan e Hijo del Solitario en la lucha estelar de la noche

Por Jesús F. Beltrán

Tinieblas Jr., Alushe y Cibernético
Tinieblas Jr., Alushe y Cibernético lograron una nueva victoria en la estelar de Rock & Luchas, imponiéndose a Pirata Morgan e Hijo del Solitario en La Maraka. (Foto: Diego Cedrix)

La función ‘Rock & Luchas’ celebrada en La Maraka el pasado jueves 21 de agosto ofreció una noche cargada de adrenalina, música y espectáculo, donde las sorpresas y las emociones estuvieron presentes en cada combate. El evento contó con la participación de luchadores icónicos y figuras emergentes, consolidando el vínculo entre la lucha libre y la cultura musical.

Un descuido de los rudos
Un descuido de los rudos permitió que los técnicos inmovilizaran a sus rivales y se llevaran la lucha en una caída llena de dramatismo. (Foto: Diego Cedrix)

En la lucha estelar, Tinieblas Jr. y Alushe, acompañados de Cibernético y con el respaldo musical de Los Vallarta, se impusieron a Pirata Morgan e Hijo del Solitario en un encuentro de una caída que mantuvo a la afición al borde del asiento. La victoria se logró gracias a un descuido de sus rivales, que permitió a la pareja técnica inmovilizarlos de espaldas a la lona.

El inicio del evento en
El inicio del evento en La Maraka estuvo marcado por un duelo dinámico que calentó a la afición para la noche. (Foto: Diego Cedrix)

No obstante, la verdadera sensación de la noche fue Alushe, quien encantó al público no solo con sus intervenciones durante el combate, sino también con su talento para el baile previo a la lucha. Su carisma y presencia escénica fueron ampliamente celebrados por los asistentes.

Alushe fue la sensación del
Alushe fue la sensación del evento. (Foto: Diego Cedrix)

En la lucha semifinal, un combate a una caída cargado de intensidad, se enfrentaron Hijo de Huracán Ramírez, Zumbi y Rey de Bronce contra Hijo de Pirata Morgan, Tanque Infernal y Travis Banks. La contienda llevó a los seis luchadores a salir del cuadrilátero y continuar el enfrentamiento entre la multitud, generando momentos de gran emoción. Sin embargo, la acción se tornó polémica cuando el Hijo de Pirata Morgan despojó de su máscara al vástago del Príncipe de Seda, provocando la descalificación de su equipo y la ovación del público a favor de los técnicos.

Pirata Morgan e Hijo del
Pirata Morgan e Hijo del Solitario quedaron sorprendidos ante la estrategia de los técnicos, que aprovecharon cada oportunidad para definir el encuentro. (Foto: Diego Cedrix)

La segunda contienda de la noche destacó por la participación femenil en un combate de cuatro esquinas, con un codiciado boleto para competir por el Campeonato Femenil de FULL en juego. Hija de Fuerza Guerrera, Lolita, Jessie Jackson y Morgana demostraron toda su habilidad y fuerza, ofreciendo un espectáculo sin tregua. Entre ellas, la heredera del Pirata se llevó aplausos por su desempeño, aunque finalmente Lolita y Jessie Jackson lograron imponerse, asegurando su pase para disputar el título vacante en próximas funciones.

Morgana y Hija de Fuerza
Morgana y Hija de Fuerza Guerrera mostraron su calidad en un combate lleno de intensidad, pero no pudieron imponerse. (Foto: Diego Cedrix)

Previo a estos encuentros, la velada arrancó con una contienda inicial donde Ángel del Amor y Freesbee vencieron a Mosca y Black Rider, caldeando los ánimos de la afición y preparando el terreno para los combates más importantes de la noche.

Jessie Jackson posa para la
Jessie Jackson posa para la foto tras la victoria. Foto: Diego Cedrix)

La función ‘Rock & Luchas’ en La Maraka evidenció una vez más la capacidad de la lucha libre mexicana para combinar espectáculo, música y técnica, generando momentos memorables para los aficionados.

Jessi Jackson fue la sensación
Jessi Jackson fue la sensación en el duelo femeniñ (Foto: Diego Cedrix)

La interacción entre luchadores y público, las sorpresas en cada combate y la participación especial de figuras como Alushe y Cibernético contribuyeron a que la velada se convirtiera en un evento inolvidable.

