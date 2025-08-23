Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Javier Hernández queda fuera de la convocatoria de Chivas para enfrentar a Xolos en la Jornada 6 del Apertura 2025. 15/01/2019 Chicharito DEPORTES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Javier Hernández no fue considerado por el cuerpo técnico de Chivas para el partido contra Xolos de Tijuana correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2025.

El atacante continúa sin aparecer en la convocatoria del equipo, sumando una nueva ausencia desde su regreso al futbol mexicano.

El club no ha emitido un parte médico oficial, pero fuentes cercanas a la institución señalan que el jugador presenta molestias musculares en la pierna izquierda, derivadas de una sobrecarga sufrida durante el calentamiento previo al encuentro ante León en la segunda fecha del campeonato. Aunque ha entrenado parcialmente con el grupo, no ha sido habilitado para competir.

El delantero presenta molestias musculares y suma una nueva ausencia desde su regreso al futbol mexicano.

Desde su reincorporación al Guadalajara en 2024, Hernández ha enfrentado múltiples interrupciones por temas físicos. En total, ha disputado menos de la mitad de los partidos posibles y su rendimiento ha sido intermitente.

Su último gol en Liga MX fue el 27 de febrero ante Atlético San Luis, y desde entonces ha estado ausente en varias jornadas.

Además de los problemas físicos, el entorno del jugador ha estado marcado por controversias extradeportivas. En julio, publicó contenido en redes sociales que generó críticas por promover estereotipos de género.

La Federación Mexicana de Futbol aplicó una sanción económica, mientras que el club realizó una revisión interna del caso. Aunque no se ha confirmado una suspensión formal, el episodio ha influido en la percepción pública sobre su rol dentro del equipo.

Pese a que Alan Pulido presentó molestias musculares y no realizará el viaje a Tijuana de acuerdo al club, Hernández tampoco fue convocado. En lo ofensivo, el equipo contará con Armando “La Hormiga” González y Teun Wilke como alternativas en el eje de ataque.

Alan Pulido tampoco fue convocado por molestias musculares; Armando González y Teun Wilke serán las alternativas ofensivas.

Los convocados del Guadalajara para enfrentar a Xolos de Tijuana son:

⁠ Raúl Rangel

⁠ Oscar Whalley

Alan Mozo

Bryan González

Diego Campillo ⁠

Gilberto Sepúlveda ⁠

Miguel Gómez

Miguel Tapias ⁠

Luis Olivas

⁠ Daniel Aguirre ⁠ ⁠

Richard Ledezma ⁠

Luis Romo

Rubén González

⁠ Erick Gutiérrez

⁠ Yael Padilla

Santiago Sandoval ⁠

Hugo Camberos

Cade Cowell

⁠ Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Isaac Brizuela

Armando González

Teun Wilke

También se informó que José Castillo presentó una lesión muscular en la pantorrilla derecha durante el duelo ante Bravos, y su regreso dependerá de la evolución médica.

Chivas enfrentará a Xolos el viernes 22 de agosto en el Estadio Caliente a las 21:00 horas, buscando mantenerse en zona de clasificación. Hernández no estará disponible y su situación continúa sin resolverse.