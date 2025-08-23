México Deportes

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Tras vencer al All Star de la Liga MX Femenil en penales, el conjunto blaugrana se enfrentará a las Águilas

Por Jesús F. Beltrán

Guardar

El futbol femenil vivirá un encuentro histórico este domingo 24 de agosto cuando el Barcelona Femenil se mida a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 12:00 horas, con transmisión exclusiva de Vix Premium. El duelo llega tras la victoria de las catalanas frente al equipo All Star de la Liga MX Femenil en tanda de penales, un choque que dejó grandes emociones y que abrió la puerta a este enfrentamiento inédito.

El conjunto blaugrana, comandado por figuras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Irene Paredes y Claudia Pina, buscará reafirmar su calidad frente a un rival que atraviesa un gran momento en el campeonato mexicano.

Bonmatí demostró porque es la
Bonmatí demostró porque es la mejor jugadora del mundo.

Las mejores de la Liga MX Femenil, no pudieron ante el mejor equipo del mundo al caer en penales por marcador de 4-3, después de un empate 2-2 en tiempo regular.

Las culés se llevaron el
Las culés se llevaron el encuentro en la tanda de penales.

En ese encuentro, los goles por parte del equipo de estrellas fueron obra de Henry Amandine del Toluca Femenil e Irene Guerrero, quien además fue pieza clave al marcar el tanto del empate que obligó a la definición desde los once pasos. Por el lado del Barcelona, el marcador se movió gracias a un autogol de Deneisha Blackwood y al tanto de Aitana Bonmatí, Balón de Oro 2023 y una de las futbolistas más determinantes del mundo.

El duelo de este domingo promete ser un espectáculo de alto nivel. El América Femenil, actual líder de la Liga MX, llegará con plantel completo y con varias de sus jugadoras en gran estado de forma, entre ellas Nicki Hernández, Scarlett Camberos, Kiana Palacios e Irene Guerrero, quien viene de brillar en el partido All Star. La escuadra dirigida por Ángel Villacampa ha mostrado un ataque contundente en el torneo local y quiere poner a prueba su fortaleza frente a uno de los clubes más poderosos del orbe.

Para las jugadoras del América, este choque representa más que un amistoso. Será la oportunidad de mostrar que el nivel del futbol mexicano femenil sigue creciendo y que pueden competir de tú a tú con las mejores del mundo.

Por su parte, las campeonas de Europa llegan con la misión de conquistar a la afición mexicana y sumar su segunda victoria en tierras aztecas. El Barcelona se ha caracterizado por su estilo ofensivo y dominio en la posesión, pero sabe que enfrente tendrá a un América motivado y con hambre de dar un golpe de autoridad.

Con la combinación de estrellas internacionales y referentes locales, el Barcelona vs América Femenil promete un ambiente vibrante en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un partido que no solo será un espectáculo deportivo, sino también un paso importante en la consolidación del futbol femenil como un espectáculo global.

Temas Relacionados

América FemenilBarcelona Femenilpartido amistosoLiga MX Femenilmexico-deportes

Más Noticias

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

El “Brujo” no ha tenido su mejor desempeño con la camiseta felina

Cuál es el sueldo en

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

El joven de 16 años se ha convertido en una gran promesa para el futbol mexicano

Estos son todos los Mundiales

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

El equipo dirigido por Efraín Juárez recibirá al conjunto poblano en la cacha de CU

Pumas vs Puebla: precio de

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

El delantero tapatío no estará disponible para el duelo en el Estadio Caliente por motivos físicos

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”

A semanas de la función, las opiniones de los expertos siguen saliendo

Devin Haney afirma cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Motor”, policía

Detienen a “El Motor”, policía activo de Tabasco acusado de vender droga en patrulla oficial

Fraude, cuerpos sin identificar y una menor entre los hallazgos: la historia detrás de la Funeraria del Carmen

Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría informado sus nexos con Maduro y el Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Silvia Pinal habría muerto sin

Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

Intentan estafar a Ricardo Peralta y hasta lo llaman ‘naco’ durante la llamada de extorsión

Así fue el inesperado reencuentro entre Angelique Boyer y su ‘papá’ de Teresa 15 años después

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 23 de agosto

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

DEPORTES

Cuál es el sueldo en

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”