Tuca Ferretti llama ‘bruto’ a Alan Pulido tras pésima actuación con Chivas: “No puede meter un penal”

El brasileño consideró una falta de respeto la forma en la que el futbolista ejecutó la pena máxima

Por Mariana Campos

El extécnico brasileño no tuvo piedad en opinar sobre el rendimiento del delantero. (Especial)

Duras críticas han recaído en el equipo de Chivas luego de la derrota registrada el pasado fin de semana ante Santos Laguna, ubicado entre los últimos equipos de la tabla general. Ante ello, el extécnico Ricardo “Tuca” Ferretti responsabilizó directamente a Alan Pulido por fallar un penal durante un momento decisivo del encuentro.

Desde sus intervenciones, el ahora analista se expresó de manera directa y sin filtros en el programa “Generación Futbol” de ESPN, provocando reacciones dentro y fuera del medio futbolístico.

Ferretti criticó abiertamente el desempeño de Alan Pulido al ejecutar el tiro penal que pudo cambiar el rumbo del partido para el club de Guadalajara. En palabras del entrenador: “No puede meter ni de penal el bruto de Alan (Pulido), con sus mendigos pasitos, dile que se ponga serio”.

Tuca Ferretti explotó contra el delantero del rebaño y criticó la forma en la que ejecutó un penal decisivo para su equipo. (Captura de pantalla, X/Futbol Picante)

Una costosa derrota para el ‘Rebaño’

La derrota de Chivas ante Santos Laguna no solo tuvo repercusiones en la tabla de posiciones, sino que expuso las tensiones internas respecto a la toma de decisiones técnicas y a la presión sobre los jugadores en momentos clave. En ese sentido, Ricardo Ferretti insistió en la falta de seriedad en la forma de cobrar el penal y sugirió que los errores individuales incidieron directamente en la pérdida del partido.

El señalamiento fue aún más lejos durante la transmisión del programa, cuando el entrenador fue cuestionado sobre cuál sería su reacción si hubiese estado a cargo de la plantilla rojiblanca. Sin titubear, el propio Ferretti respondió en directo: “Ya no vuelves a tirar”, en referencia a Alan Pulido. El brasileño agregó que bajo su criterio no permitiría que el atacante tuviera otra oportunidad para ejecutar penales, reforzando su habitual estilo frontal y su exigencia rigurosa hacia los futbolistas.

Durante la discusión, el analista consideró la falla del futbolista como “imperdonable” debido al contexto del partido y de la situación actual de Chivas. El técnico subrayó que la ejecución de la pena máxima careció de firmeza y fue determinante para la caída del equipo. Las opiniones vertidas reflejan la presión que se ejerce sobre los jugadores y el peso de la responsabilidad en instancias de máxima exigencia.

El rendimiento de Pulido con Chivas no ha sido el esperado por la afición. (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Los comentarios de Ferretti se suman al ambiente de tensión que vive Chivas en el torneo actual de la Liga MX, luego de las recientes críticas también expresadas por el técnico Gabriel Milito a raíz de la derrota. Las repercusiones de la polémica trascendieron el análisis futbolístico para instalarse en la agenda mediática, mientras se especula sobre posibles cambios o sanciones internas para futuros compromisos.

