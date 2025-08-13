México Deportes

Andrés Vaca da a entender que si recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

El narrador mexicano brilló por su ausencia en el reciente juego de las Águilas

Por Alex Domínguez

El narrador mexicano brilló por su ausencia en el reciente juego de las Águilas. (Jovani Pérez)

La reciente ausencia de Andrés Vaca, narrador estelar de TUDN, en el partido entre América y Querétaro del pasado sábado dio bastante de que hablar entre aficionados y seguidores de la Liga MX. Su voz, habitual en los encuentros más relevantes de las Águilas, no estuvo presente en la transmisión, y fue el propio comunicador quien dejó entrever que su ausencia podría estar relacionada con una sanción.

Todo comenzó después del fracaso del América en la primera ronda de la Leagues Cup 2025, donde el conjunto dirigido por André Jardine fue eliminado en fase de grupos. Tras ello, a través de las redes sociales, Vaca lanzó críticas hacia la directiva azulcrema, señalando la falta de refuerzos de calidad para encarar la temporada.

El narrador mexicano brilló por su ausencia en el reciente juego de las Águilas. (X/Andrés Vaca)

En los días posteriores, usuarios comenzaron a apuntar que Santiago Baños, Director Deportivo del club, y otros integrantes del área administrativa habrían solicitado un castigo para el narrador, lo que habría derivado en una suspensión de una semana dentro de las transmisiones del Apertura 2025.

En medio de todas las especulaciones, este martes 12 de agosto, Andrés Vaca habló por primera vez sobre el tema, aunque sin confirmar ni desmentir las versiones que circulan. No obstante, sus palabras dejaron espacio para la interpretación:

“No puedo opinar de lo que pasó este fin de semana. Solo quiero mandar un saludo a toda la gente y a toda la afición americanista, ellos van a entender, los americanistas van a entender. Quiero decirle a los americanistas que gracias por su apoyo, gracias por todos los mensajes que me mandaron este sábado, gracias por estar conmigo, gracias por respaldarme y gracias porque sus palabras me conmovieron y me emocionaron. Les agradezco de corazón su apoyo; más no puedo decir”, sentenció el cronista deportivo.

El narrador de TUDN dejó en el aire el motivo por el cual no narró el juego de América vs Querétaro Crédito: X/Héctor Román

El énfasis en “no puedo decir nada” fue interpretado por varios usuarios como una señal de que sí habría existido algún tipo de restricción o castigo por sus comentarios.

Cabe señalar que, tras la ausencia de Andrés, TUDN puso a Raúl Pérez, Damián Zamogilny y Alex De la Rosa en la transmisión del juego entre América y Querétaro, mismo que culminó en favor de los azulcremas por la mínima diferencia.

Por otro lado, no es la primera vez que un periodista o narrador, especialmente de TUDN, enfrenta consecuencias por emitir opiniones críticas hacia una directiva o cuerpo técnico.

Temas Relacionados

Club AméricaAndrés VacaLiga MXApertura 2025Santiago Bañosmexico-deportes

