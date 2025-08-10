América vs Querétaro se reanudará tras tormenta eléctrica

Se suspende por unos minutos el América vs Querétaro por tormenta eléctrica en la CDMX. Imagen cuenta de X @GribranAraige

El partido de la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX entre las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro de momento está suspendido y con información de Gibran Araige se reanudará en punto de las 8:30, derivado de una tormenta eléctrica en la capital del país.

Los jugadores tendrán que salir al terreno de juego para poder realizar movimientos de calentamiento, la suspensión se levantó derivado de las ordenes de Protección Civil.

Previamente mediante su cuenta de X, la Liga BBVA MX varonil anunció el retraso del juego. Por indicaciones de Protección Civil, el partido tuvo un breve retraso.

“La LIGA BBVA MX informa que bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: @ClubAmerica vs. @Club_Queretaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes. Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria”, expresó el organismo del futbol.

La Liga BBVA MX anunció el retraso del partido entre América y Querétaro por una tormenta eléctrica en el estadio Ciudad de los Deportes. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

En la transmisión del partido se afirmó que la tormenta eléctrica se encontraba encima del estadio Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, por lo que se tomó la determinación de la suspensión.

La indicación era clara, se tenía que esperar a que la tormenta se mueva del sitio unos 6 kilómetros aproximadamente para poder establecer un tiempo determinado en el cual se jugaría el partido, mismo que se dio y de puso el horario de 8:30 de la tarde.

Cabe señalar que a las 6 de la tarde del 9 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México anunció una tormenta eléctrica para distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Por ello, el organismo pidió a las personas evitar actividades al aire libre, ni refugiarse debajo de los árboles o estructuras de metal para evitar cualquier inconveniente.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emite recomendaciones ante el mal clima. Imagen cuenta de X @SGIRPC_CDMX

Personas que están en el estadio, se expresaron en redes sociales, aseguran que hay una lluvia en el estadio, así como desesperación de los asistentes al partido, por lo que empezaron los silbidos ya que no hay ningún movimiento en el terreno de juego.

América y Querétaro jugarán el partido correspondiente a la jornada 4 de la liga MX, con un retraso que podría afectar al visitante, ya que la logística cambió completamente por la tormenta eléctrica que se presentó en las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.