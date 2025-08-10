México Deportes

América vs Querétaro se reanudará tras tormenta eléctrica

El partido de la jornada 4 se recorrió unos minutos por la afectación climatológica en la CDMX

Por Gerardo Lezama

Guardar
Se suspende por unos minutos
Se suspende por unos minutos el América vs Querétaro por tormenta eléctrica en la CDMX. Imagen cuenta de X @GribranAraige

El partido de la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX entre las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro de momento está suspendido y con información de Gibran Araige se reanudará en punto de las 8:30, derivado de una tormenta eléctrica en la capital del país.

Los jugadores tendrán que salir al terreno de juego para poder realizar movimientos de calentamiento, la suspensión se levantó derivado de las ordenes de Protección Civil.

Previamente mediante su cuenta de X, la Liga BBVA MX varonil anunció el retraso del juego. Por indicaciones de Protección Civil, el partido tuvo un breve retraso.

La LIGA BBVA MX informa que bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: @ClubAmerica vs. @Club_Queretaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes. Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria”, expresó el organismo del futbol.

La Liga BBVA MX anunció
La Liga BBVA MX anunció el retraso del partido entre América y Querétaro por una tormenta eléctrica en el estadio Ciudad de los Deportes. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

En la transmisión del partido se afirmó que la tormenta eléctrica se encontraba encima del estadio Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, por lo que se tomó la determinación de la suspensión.

La indicación era clara, se tenía que esperar a que la tormenta se mueva del sitio unos 6 kilómetros aproximadamente para poder establecer un tiempo determinado en el cual se jugaría el partido, mismo que se dio y de puso el horario de 8:30 de la tarde.

Cabe señalar que a las 6 de la tarde del 9 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México anunció una tormenta eléctrica para distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Por ello, el organismo pidió a las personas evitar actividades al aire libre, ni refugiarse debajo de los árboles o estructuras de metal para evitar cualquier inconveniente.

La Secretaría de Gestión Integral
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emite recomendaciones ante el mal clima. Imagen cuenta de X @SGIRPC_CDMX

Personas que están en el estadio, se expresaron en redes sociales, aseguran que hay una lluvia en el estadio, así como desesperación de los asistentes al partido, por lo que empezaron los silbidos ya que no hay ningún movimiento en el terreno de juego.

América y Querétaro jugarán el partido correspondiente a la jornada 4 de la liga MX, con un retraso que podría afectar al visitante, ya que la logística cambió completamente por la tormenta eléctrica que se presentó en las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.

Temas Relacionados

Club AméricaClub QuerétaroLiga MXTormenta EléctricaCDMXmexico-deportes

Más Noticias

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis en el PAOK de Grecia, futbolista que está fuera de Cruz Azul

Todo parece indicar que el atacante griego regresará a su país natal para continuar su carrera

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis

¿Cómo quedará el Santos vs Chivas de acuerdo a la IA?

La Inteligencia Artificial anticipa un duelo abierto y con errores defensivos en el Estadio TSM Corona

¿Cómo quedará el Santos vs

Esta fue la reacción del DT de Juárez tras la pelea de su jugadora contra Natividad Martínez, futbolista de Xolos

Ambas futbolistas fueron expulsadas después del altercado

Esta fue la reacción del

Pumas vs Necaxa: IA predice el resultado del debut de Keylor Navas en CU

De acuerdo a la Inteligencia Artificial el factor del portero tico será determinante en el partido

Pumas vs Necaxa: IA predice

Papá de David Benavidez lanza dura crítica al combate de Canelo vs Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

A semanas para el combate, las opiniones siguen saliendo

Papá de David Benavidez lanza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 27 cuerpos entregados y

Suman 27 cuerpos entregados y 33 identificados por caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

“La sentencia es bastante clara”: Israel Vallarta espera no volver a la cárcel y pide “no ser llamado héroe”

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar habría cobrado millones

Pepe Aguilar habría cobrado millones por su presentación en Durango durante la Feria Nacional Francisco Villa

‘Nosferatu’ encabeza los estrenos de streaming más esperados del 11 al 17 de agosto

Eden Muñoz pospone su gira en EEUU tras problemas con su visa de trabajo

Hermana de Aldo de Nigris se lanza contra Facundo por tirarlo en la fiesta: “No me dio risa”

Facundo admite que fue “demasiado tosco” con Aldo de Nigris: “Me pasé de...”

DEPORTES

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis en el PAOK de Grecia, futbolista que está fuera de Cruz Azul

Se suspende el América vs Querétaro por tormenta eléctrica

¿Cómo quedará el Santos vs Chivas de acuerdo a la IA?

Esta fue la reacción del DT de Juárez tras la pelea de su jugadora contra Natividad Martínez, futbolista de Xolos

Pumas vs Necaxa: IA predice el resultado del debut de Keylor Navas en CU