Matías Cóccaro rompe el silencio de su encuentro con Messi en la Leagues Cup: “Con él, me callo la boca”

La reciente victoria del Inter Miami sobre los rojinegros del Atlas en la fecha 1 de la Leagues Cup 2025 no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también una polémica que involucró a Lionel Messi y al delantero uruguayo, Matías Cóccaro. El astro argentino no dudó en cantarle el gol del triunfo en la cara al charrúa; sin embargo, el propio ariete de los ‘zorros’ aclaró la controversia.

Todo comenzó al minuto 80, cuando Rivaldo Lozano marcó el empate 1-1 para Atlas. Cóccaro, eufórico, celebró el gol frente a una de las gradas del Chase Stadium, gesto que no pasó desapercibido para ‘La Pulga’.

En tiempo de compensación, el astro argentino asistió a Marcelo Weigandt para el 2-1 definitivo al 90+6. Tras el gol, Messi se acercó a Cóccaro y, en un momento cargado de adrenalina, le gritó el tanto directamente, encendiendo la polémica entre la fanaticada mexicana, quienes cuestionaron el festejo de Lionel y la manera en que se lo “cantó” al atacante rojinegro.

No obstante, en medio de todas las críticas y señalamientos hacia el astro argentino, fue el propio Matías Cóccaro quien se encargó de aclarar la situación y mencionar el buen gesto que tuvo Messi tras culminar el encuentro.

“Justo ahí cuando hicimos el 1-1, yo me arranco al 100 para decirle a mis compañeros que vamos a buscar el 2-1. Pero cuando ellos nos marcaron el segundo gol, pues Leo lo festeja eufóricamente y lo hace frente a mí, pero después del partido vino a pedirme disculpas y eso habla de lo que es el tipo; el tipo ganó todo y con 38 años está implacable, viene y mi grita el gol, ahí te das cuenta que quiere seguir ganando”, indicó Cóccaro en zona mixta.

El atacante rojinegro externó su total respeto hacia el astro argentino. (X/weareMessi)

Posteriormente, el uruguayo también destacó el respeto que siente por el campeón del mundo y la nula intención que tuvo por responder o encararlo después de que le gritara el gol del triunfo.

“Obviamente no le voy a decir nada, ¿Qué le puedo decir? Es el mejor de la historia y cuando hay un tipo así, sale un sentido de respeto, te sacas el sombrero y te callas la boca. La verdad es que con él, me callo la boca; con ningún otro jugador lo haría, pero con Messi me callo la boca y con Suárez que es mi ídolo”, sentenció el delantero del Atlas.