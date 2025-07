La burla que Christian Martinoli dedicó a Faitelson durante su narración en TV Azteca

La burla que Christian Martinoli dedicó a Faitelson en su regreso a la narración con TV Azteca (Especial)

Inició el Apertura 2025 de la Liga MX y con ello, Christian Martinoli y Luis García regresaron a la narración con TV Azteca, tras el popular proyecto que emprendieron en YouTube con Farsantes con Gloria, la dupla de comentaristas volvió a los partidos de la liga mexicana.

Y, en la Jornada 1 del torneo, aprovecharon la transmisión de Azteca Deportes para burlarse de David Faitelson, comentarista de TUDN. Martinoli no olvidó el comentario de su excompañero, pues Faitelson insinuó que él apuesta por hacer contenidos que no “avergüencen a su hija”.

Pero, Martinoli, usó esa frase en contra del polémico analista deportivo, así que durante la transmisión de Juárez vs América, el narrador de TV Azteca se burló en vivo de su competencia.

Así se burló Martinoli de Faitelson en el Juárez vs América

Christian Martinoli lanzó una burla a David Faitelson en su regreso a las transmisiones en vivo para TV Azteca Crédito: X/ @FarsantesG

Durante el partido de los Bravos de Juárez contra las Águilas del América, Martinoli cuestionó a Zague porqué no tiene la nueva camiseta del equipo de sus amores y recordó el legado que construyó Luis Roberto Alves como delantero los de Coapa.

“¿Dónde está el monumento del máximo goleador del América?“, comentó Martinoli. De inmediato Zague respondió y consideró que no era necesario, pues compartió lo siguiente: “Yo me quedo con el cariño de la gente, no necesito monumentos ni playeras ni nada”

El Doctor García intervino en la conversación y se refirió a Martinoli como “payaso”, frase que hizo que Martinoli recordara a Faitelson. “No caigas en las bajezas de este payasito de microbusero”, expresó.

Así que Christian Martinoli reaccionó y lanzó una indirecta a Faitelson, por lo que se volvió a burlar de la idea de hacer contenidos periodísticos de calidad para el público.

La popular dupla de narradores mandó indirecta a Faitelson (YouTube Farsantes con Gloria)

“¿También tu ya? ¿También vas a empezar de lo que pueden ver mis hijas y lo que no pueden ver?“, comentó Martinoli en alusión a Faitelson.

Martinoli defiende su estilo y reta a Faitelson en vivo

“El día que quiera hacer periodismo también los meo”, lanzó Christian Martinoli durante la transmisión del partido entre Rayados de Monterrey e Inter de Milán en el Mundial de Clubes, en respuesta a las críticas de David Faitelson sobre su estilo de narración.

La polémica entre los comentaristas deportivos escaló cuando Martinoli defendió su formato de entretenimiento y subrayó que su objetivo no es la labor periodística tradicional, sino ofrecer diversión a su audiencia. En ese contexto, la controversia se reavivó tras el partido de la selección mexicana contra Surinam, cuando la dupla de Martinoli y Luis García repitió su fórmula de narración en YouTube y aprovechó para burlarse de Faitelson y su visión del periodismo deportivo.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el comentarista de TUDN calificó de “basura” las narraciones de García y Martinoli (TUDN)

La reacción de Faitelson no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el comentarista de TUDN calificó de “basura” las narraciones de García y Martinoli. “Ya me di cuenta que en esta y otras redes sociales consumen mucha ‘basura’. Yo no produzco ‘desperdicios’. Trato y trataré siempre de ofrecer la mayor calidad posible. Si quieren ‘basura’, ya saben…“, publicó Faitelson.