¿Pedrada a Martinoli y García? Ricardo La Volpe califica como “un circo” transmisiones de partidos en YouToube

El técnico no se guardó nada y aseguró que no es el tipo de periodismo al que está acostumbrado.(FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

El exentrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe volvió a generar polémica con sus declaraciones, esta vez por criticar el estilo de transmisión que algunos comentaristas deportivos adoptan para narrar partidos de fútbol, lo que podría ser una indirecta para Christian Martinoli y Luis García.

En entrevista con el diario ESTO, La Volpe expresó su rechazo al enfoque humorístico de las figuras de Azteca Deportes, quienes han ganado popularidad con sus narraciones en YouTube luego de que la televisora decidiera no adquirir los derechos de la Copa Oro 2025.

Para el también exseleccionador nacional de México, el futbol debe ser tratado con seriedad y profundidad táctica. “La verdad, uno escucha cosas que bueno, a la gente en México, sí ve el fútbol, pero lo ve con diversión, por ejemplo, en Youtube, las redes, lo que ponen, si buscan diversión, bueno sí, no es que yo no me divierta viendo el fútbol, me divierte el espectáculo, pero siempre estoy en lo analítico, en la estrategia, en los parados, tengo una idea concreta, que me la enseñó el mismo fútbol”, declaró La Volpe al medio deportivo.

Pese a ahora pertenecer al gremio de la comunicación deportiva, el exfutbolista asegura que sus métodos son más serios. (EFE/ Francisco Guasco)

¿Un circo para los mexicanos?

En su crítica, La Volpe cuestionó que las transmisiones se enfoquen en el entretenimiento en lugar del análisis técnico del juego. Mencionó como ejemplo su admiración por entrenadores europeos que marcaron época por sus planteamientos tácticos, como Arrigo Sacchi y Louis van Gaal. “Arrigo Sacchi empezó en el Milán, que mucha gente se puede meter a las redes para ver quién es el Milán de 81, 82, por qué jugaba 4-4-2, con Gullit, con Van Basten. A ver, en los 90 nadie habla del Ajax de Van Gaal, ya jugaba con línea de cuatro, con De Boer, con Blind, y Blind, que era un jugadorazo, rompía la línea de cuatro y pasaba con Seedorf y Davids a generar tres volantes y se quedaba con línea de tres, eso es lo que yo sé, si gusta o no gusta, ni me va ni me viene”.

El argentino fue enfático al señalar que el tipo de narraciones humorísticas que han surgido en la era del internet no son de su agrado y que, en su país natal, el enfoque siempre ha sido distinto. “Si a algunos les gusta escuchar en una relación de partido de diversión, risa, dicen chistes, bueno, la verdad, yo no me acostumbré a eso, en Argentina eso no existe, porque primero estaba la radio, escuchábamos los partidos en radio y se transmitían partidos de fútbol, no chistes, joda, cargadas, en México es así y hay que aceptarlo, a México le gusta eso, a mí no”, comentó.

Además, recordó cómo fue su formación futbolística en Argentina, donde el análisis y la descripción del juego eran prioritarios, incluso antes de la llegada de la televisión. “Yo me generé en Argentina, escuchaba los partidos en la radio y luego vino la televisión, pero lo transmiten, está el narrador y el analítico diciendo cómo juega el rival, donde hay falencias, donde hay virtudes, yo no sé si a México le gusta eso”.

La nueva forma de transmitir partidos no le gustó al exentrenador. (EFE/Alex Cruz/Archivo)

Una complicada adaptación

Aunque reconoció que vive en México y es consciente de que es necesario ajustarse a las formas locales, incluso si se trata de fútbol, dejó clara su postura sobre lo que considera una falta de respeto al deporte. “Me adapto, vivo en México, a la idiosincrasia de México. Me adapto, pero a mí me da risa, lo tengo que decir para que mucha gente se enoje o no se enoje, yo no veo una diversión en un partido de futbol. Vayan a un circo, ¿te acuerdas de los circos? Ahora desaparecieron, pero los payasos que te hacían divertir; me llevaban, mi papá, cuando recién estaba caminando me llevaba, las carpas, los circos. Yo no tomo como circo a un partido de fútbol, la verdad, es una falta de respeto a este deporte. México le gusta, me adapto, pero a mí no me gusta”.

Las palabras de La Volpe han generado reacciones divididas, especialmente en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su llamado a un mayor rigor en el análisis del fútbol, mientras otros defendieron el enfoque más ligero y humorístico que caracteriza a ciertos comentaristas en México.