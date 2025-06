Castigan a corredor de NASCAR por llamar “hoyo de mier...” a la CDMX; esta será su multa

El estadounidense fue duramente criticado por los fans de este deporte tras expresarse de manera despectiva de México. (Especial)

El piloto estadounidense Carson Hocevar, de 22 años, se convirtió en el centro de la polémica luego de que, tras la primera carrera de NASCAR fuera de Estados Unidos celebrada en la Ciudad de México, realizara comentarios despectivos contra la capital mexicana durante una transmisión en vivo en la plataforma Twitch.

Todo comenzó al término de la carrera de NASCAR en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un acontecimiento histórico para la afición mexicana y para el automovilismo internacional. Durante una sesión en Twitch, Hocevar se refirió a la Ciudad de México como un “hoyo de mierda”, expresión que rápidamente provocó una ola de reacciones negativas en redes sociales y presionó a la organización y a su equipo para actuar de manera contundente.

El propio Hocevar reconoció después que era la primera vez que salía de Estados Unidos y que, en su opinión inicial, se había dejado influenciar por comentarios y prejuicios sin fundamento sobre la metrópoli mexicana. Ante la presión y el rechazo generado, el piloto emitió una disculpa pública en la que mostró arrepentimiento por sus palabras. “Me avergüenzan mis comentarios”, escribió en una declaración, donde también aceptó que el contacto directo con la afición mexicana y la vivencia propia le hicieron reconsiderar su percepción.

La escudería decidió llamarle la atención al corredor por faltarle al respeto a la capital mexicana. (IG Carson Hocevar)

Spire Motorsports impone ejemplar castigo

La escudería respondió de inmediato con una postura clara y ejemplar: impuso a Hocevar una multa de 50 mil dólares, ordenó su asistencia a una capacitación obligatoria sobre sensibilidad cultural y conciencia contra los prejuicios, y anunció que la sanción económica será destinada en partes iguales a tres organizaciones que trabajan en y para las comunidades mexicanas: la Cruz Roja Mexicana, Un Kilo de Ayuda y Fondo Unido México (United Way México).

“Estas acciones son congruentes con el valor fundamental de Spire Motorsports: respeto, algo que mostramos con orgullo en cada auto de carreras, uniforme del equipo, camión de transporte y canal digital”, expresó el equipo en un comunicado oficial. El documento también remarcó que las declaraciones de Hocevar no representan la postura del equipo, de NASCAR ni de sus asociados.

“Nuestro compromiso es celebrar la afición mexicana, que pudimos conocer de primera mano el fin de semana pasado, y garantizar que cada miembro de nuestra organización trate con dignidad a los anfitriones, competidores y comunidades”, resaltó Spire, remarcando la importancia del respeto y el aprendizaje en una organización deportiva global.

Spire Motorsports deja un precedente para los demás corredores de la NASCAR. (REUTERS/Carlos Pérez Gallardo)

Hocevar se disculpa y reconoce su error

El piloto también ofreció una declaración más extensa: “Ahora que he salido de mi hotel un par de veces y he corrido aquí delante de algunos de los aficionados más apasionados que he visto nunca, mi opinión ha cambiado. Estoy avergonzado por mis comentarios, por la carrera que corrí, y puede que tenga que mudarme aquí para esconderme […] Considérame un aliado en el futuro y un ejemplo de salir de Twitch y ver las cosas con mis propios ojos”.

El caso constituye no solo una lección pública sobre respeto e inclusión en el deporte, sino también un recordatorio para los atletas de alto perfil respecto a la responsabilidad que implica su papel como figuras públicas ante audiencias internacionales. Además, marca un precedente de sensibilidad cultural en el automovilismo, justo cuando NASCAR busca consolidar su expansión global y fortalecer vínculos con la comunidad deportiva mexicana.