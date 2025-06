Hechicero rompe con Último Guerrero y Averno: Lanza nuevo reto en CMLL

Hechicero ha decidido romper con Último Guerrero y Averno, eligiendo a la Don Callis Family como su nueva familia. (Cortesía: CMLL)

El mundo de la lucha libre ha sido sacudido por una inesperada ruptura en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Hechicero, conocido como el “Alquimista del Ring”, ha tomado la firme decisión de no compartir esquina con Último Guerrero y Averno en el próximo evento programado para el martes 17 de junio. Lo que originalmente parecía una tercia soñada para representar al CMLL, ahora se ha convertido en un conflicto de lealtades.

Durante la semana pasada, Hechicero sorprendió a todos cuando apareció en la arena de All Elite Wrestling (AEW), uniendo fuerzas con los miembros de la Don Callis Family: Konosuke Takeshita y Kyle Fletcher. Esta unión marcó un punto de inflexión en su carrera, haciendo que cambiara de opinión respecto a su vínculo con Último Guerrero y Averno, quienes eran considerados sus compañeros en CMLL.

Hechicero ha anunciado su ruptura con Último Guerrero y Averno, eligiendo ahora a la Don Callis Family como su nuevo equipo. Crédito: X / CMLL

En un video transmitido durante una función en la Arena México, Hechicero expresó su descontento con sus antiguos compañeros y dejó claro que no se presentará con ellos en el evento del 17 de junio. “Han hecho treguas, se han ido a platicar, se han juntado, pero jamás me han consultado. Tenemos un compromiso importante el próximo martes 17, quien pudo haber sido su mejor aliado, era yo, un verdadero Dream Team, pero jamás me tomaron en cuenta. No contaron conmigo, ahora ustedes ya no cuentan conmigo para nada”, afirmó el luchador, dejando entrever que la traición fue la razón de su decisión.

El luchador también añadió que su lealtad ahora estaba con la Don Callis Family, a quienes considera una “nueva familia” que lo respalda. “Ellos son mi nueva familia, donde están los mejores luchadores del mundo. Así que el próximo martes 17 de junio, busquen un nuevo aliado o nuevos aliados”, concluyó, dejando claro que su participación en el evento junto a Último Guerrero y Averno ya no está en sus planes.

El luchador de “Otro Nivel” defendió con éxito el Campeonato de Peso Abierto de MLW ante Hechicero en un duelo vibrante que encendió a la Catedral de la Lucha Libre. (Cortesía: CMLL)

La respuesta de Último Guerrero no se hizo esperar. Después de una lucha en la Arena México, el veterano luchador manifestó su desconcierto por la actitud de Hechicero y lo acusó de no sentir la “familia del CMLL” como su verdadera casa. “Te voy a enseñar a respetar al CMLL, eso sí te lo puedo asegurar”, fue su contundente respuesta, dejando claro que está dispuesto a defender la honorabilidad del CMLL y de sus compañeros, independientemente de los nuevos lazos que Hechicero haya formado.

El veterano luchador promete enseñar a Hechicero a respetar la tradición del CMLL en un enfrentamiento que se avecina para el 17 de junio. Crédito: X / CMLL

Con esta ruptura, tanto Último Guerrero como Averno se han visto obligados a buscar nuevos aliados para hacer frente al creciente grupo de la Don Callis Family, que se ha fortalecido con la inclusión de Hechicero. El martes 17 de junio, la Arena México será el escenario de un enfrentamiento crucial que pondrá a prueba las lealtades en el CMLL, mientras Hechicero y su nueva familia de AEW se medirán contra los luchadores del CMLL en un evento que promete ser histórico.