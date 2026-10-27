Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP 2026 en la octava semana

Dos dinámicas distintas colocaron a dos granjeros en la tabla de riesgo, dejándolos fuera de la pelea por el liderazgo semanal en el reality. (Foto: TV Azteca)

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Rafael Mercadante y Natalia Alcocer son los dos primeros nominados de la octava semana en La Granja VIP 2026, luego de que dos dinámicas distintas los colocaran en la tabla de riesgo durante las galas del domingo 25 y lunes 26 de octubre. Ambos deberán pelear por su permanencia en los próximos días si quieren evitar convertirse en la octava persona eliminada del reality.

El caso de Mercadante llegó por la vía del Legado, el mecanismo que permite a cada participante eliminado dejar nominado de forma directa a uno de sus compañeros antes de abandonar la competencia. Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” y séptima eliminada del programa, fue quien ejerció ese derecho y eligió al conductor.

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La decisión no sorprendió dentro del reality. Ojeda y Mercadante protagonizaron un fuerte enfrentamiento días antes de la gala de eliminación, un episodio que derivó en una sanción para la participante y en su nominación directa por parte de la producción, sin posibilidad de ser salvada.

La placa de la séptima semana estuvo integrada por Manelyk González, Rafa Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y Azalia Ojeda. Durante la gala del domingo 25 de octubre, Manelyk y Kunno fueron salvados, por lo que la definición quedó entre Alcocer y Ojeda.

Tras la salida de Azalia Ojeda, el reality arrancó su octava semana con dos nominados directos y una estrategia que podría cambiar el rumbo de la competencia. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Al final, el público decidió que Azalia fuera la eliminada. La exintegrante de Big Brother se despidió de la competencia con un mensaje para su equipo, La Resistencia, y reconoció que respetaba el veredicto de la audiencia.

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Antes de salir del foro, Ojeda adelantó su intención con el Legado. “Al que voy a dejar en mi legado es el siguiente en irse”, aseguró la participante en su última aparición dentro del programa.

Mario “Mono” Osuna usó el Poder de la Herradura para nominar a Natalia Alcocer

El segundo nombre en la tabla de nominados se confirmó el lunes 26 de octubre. Mario “Mono” Osuna, exfutbolista e integrante del equipo La Resistencia, utilizó el Poder de la Herradura para enviar a Natalia Alcocer directamente a la placa.

Osuna obtuvo ese beneficio la noche anterior, durante la gala de eliminación, tras vencer a Mercadante en una competencia física dentro del circuito del programa. El premio le otorgó la facultad de realizar una nominación directa en la gala del lunes.

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La elección de Alcocer respondió a una estrategia del equipo La Resistencia. Con Mercadante y Alcocer nominados, dos de los cuatro finalistas de la Prueba del Capataz quedaron fuera de la competencia por el liderazgo semanal, lo que abrió el camino para otros integrantes del bando.

Con la eliminación de Ojeda, 12 granjeros permanecen dentro de La Granja VIP. A lo largo de siete semanas, el reality acumula ocho salidas. La Coreañera, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlata fueron eliminados por votación del público. Mónica Escobedo fue expulsada por la producción. Azalia Ojeda cerró la lista el pasado domingo.

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La exintegrante de Big Brother usó su último poder para enviar a Mercadante a la placa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La tabla de nominados puede cambiar antes de la gala del domingo 1 de noviembre

La semana 8 todavía tiene dinámicas pendientes que podrían modificar la placa. El martes se disputará El Duelo, donde dos granjeros se enfrentarán en una competencia: uno elegido por el Capataz y otro por votación del público. Quien pierda quedará nominado de forma automática.

Además, las dinámicas de Salvación y Traición, programadas para los días siguientes, podrían sacar o agregar nombres a la tabla antes de la gala de eliminación del próximo domingo.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante