Incendio en la carretera México-Toluca tras choque de tráileres durante bloqueo de transportistas

El accidente ocurre a la altura del puente del Tren Interurbano, donde transportistas mantienen cerrada la vialidad desde la tarde del lunes como parte de un paro nacional. (Captura de pantalla redes)

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Un incendio consumió tres tráileres la madrugada de este martes 27 de octubre, luego de que una unidad impactara contra dos vehículos estacionados en el bloqueo de transportistas sobre la carretera México-Toluca. El choque, ocurrido alrededor de las 3:30 horas a la altura del puente del Tren Interurbano, dejó dos personas lesionadas.

El siniestro se registró cuando un tráiler tipo Freightliner de color negro se estrelló contra dos unidades que formaban parte del bloqueo carretero. Los tres vehículos quedan envueltos en llamas tras el impacto.

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Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Ocoyoacac trabajan en la zona para controlar el fuego y atender a los lesionados. De acuerdo a primeros reportes, el operador del tráiler que se estrelló contra los manifestantes también recibió atención médica por parte de paramédicos del municipio.

El bloqueo inició la mañana del lunes y continúa sin hora de término

El choque se suma a casi 24 horas de cierre en la carretera, donde los manifestantes solo permiten el paso por carriles laterales cada 20 minutos. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

La movilización arrancó durante la mañana del lunes 26 de octubre con una concentración de cerca de 50 unidades sobre Paseo Tollocan, frente al Instituto Electoral del Estado de México. Poco después de las 11:00 horas, los transportistas emprendieron una caravana rumbo a Lerma que avanzó con lentitud durante varias horas.

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Por la tarde, el contingente llegó al tramo bajo el puente del Tren Interurbano y decidió cerrar por completo el paso hacia la Ciudad de México. Hasta el momento del choque, el bloqueo continuaba sin una hora definida para su levantamiento, y se extendía ya por más de un día.

Pese al cierre de los carriles centrales, los transportistas habilitan el paso por las vías laterales a vehículos particulares y de carga en intervalos de aproximadamente 20 minutos. Esta modalidad se mantiene como la única alternativa de circulación en el tramo bloqueado desde la tarde del lunes.

Transportistas iniciarán mesas de diálogo con Segob este martes

Las organizaciones del autotransporte de carga anuncian que este martes 27 de octubre arrancan las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, luego del paro nacional y las movilizaciones del lunes. El encuentro busca atender las problemáticas que el sector reclama desde el inicio de la protesta.

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Organizaciones del autotransporte como Canacar y FEMATRAC confirmaron el arranque de negociaciones con el gobierno federal. (redes)

A través de un comunicado conjunto, la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Transportistas Convencionales, la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) confirmaron el inicio de los encuentros con la dependencia federal.

“Hacemos de su conocimiento que el día de hoy martes 27 de octubre darán inicio las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Informaremos oportunamente los avances que resulten de este encuentro”, señala el documento dirigido a la comunidad transportista y publicado a través del perfil de X @canacarmexico. Las organizaciones agregan que informarán oportunamente los avances que resulten del encuentro.

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Por otro lado, transportistas de carga comenzaron a despejar gradualmente la Calzada Vallejo, en la Ciudad de México, hacia las 5:00 horas de este martes 27 de octubre. El retiro de las unidades ocurre un día después de que el gremio realizara bloqueos parciales y totales en distintos tramos carreteros del país, como parte de una jornada de presión que inició el lunes 26 de octubre.

Las protestas buscan visibilidad para demandas que incluyen la falta de seguridad en las rutas de carga y las cargas fiscales que enfrenta el sector, además de otras condiciones que, según los transportistas, dificultan su operación diaria.

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