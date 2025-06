Cómo y cuándo fue la vez que Canelo dio positivo en una prueba antidoping

Canelo Álvarez y la vez que dio positivo a pruebas antidopaje (Joe Camporeale-USA TODAY Sports/Foto de archivo)

Esta semana el mundo del boxeo mexicano recibió una noticia que sorprendió a todos, pues Jaime Munguía dio positivo a una prueba de antidoping que le fue realizada el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita cuando peleó contra Bruno Surace.

Según dio a conocer la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), la muestra arrojó la presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno, sustancia prohibida en el boxeo. Ahora, el boxeador mexicano tendrá hasta 10 días para realizarse una segunda prueba y mostrar un resultado negativo.

Este problema no solo causó críticas a Jaime Munguía, pues Eddy Reynoso también fue señalado debido a que su equipo ya ha tenido varios problemas de dopaje, en los que una vez estuvo envuelto el campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez.

Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

¿Cómo y cuándo fue la vez que Canelo Álvarez dio positivo en una prueba antidoping?

En abril de 2018, previo al segundo combate entre Canelo y Gennady Golovkin, la Comisión Atlética de Nevada sancionó al tapatío por dar positivo en dos pruebas antidopajes, pues de acuerdo con los resultados arrojados, se encontraron nanogramos de una sustancia prohibida conocida como clembuterol.

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta, pues nunca me había sucedido. Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confió que al final se impondrá la verdad”, declaró Saúl en ese momento.

Luego de las investigaciones realizadas, se comprobó que Saúl no consumió la sustancia de manera intencional, pues según el informe, el clembuterol lo comió en carne contaminada de nuestro país. Tras esto, la sanción fue de seis meses (de febrero a agosto de 2018), por lo que se tuvo que posponer su combate con GGG.

“Desde la primera pelea muchos doctores dijeron que no era normal tener así los músculos. ¿Otra vez con carne mexicana? Vamos, se los dije, no es la carne. Esto es el Canelo. Esto es su equipo. Canelo está haciendo trampa. Están usando drogas y todos pretenden que no pasa nada”, dijo GGG.

¿Qué pasó después de que Canelo fuera castigado por dar positivo a las pruebas antidopaje?

Después de cumplir con su sanción, el pugilista jalisciense volvió al cuadrilátero el 15 de septiembre de 2018 en lo que fue su segunda pelea frente al kazajo, sin embargo, la polémica volvió luego de que Álvarez ganó por decisión mayoritaria, pues muchos expertos vieron ganar a Golovkin y otros empate.

Entre otros peladores del Canelo Team que han dado positivo a pruebas antidopaje, podemos encontrar a Óscar Valdez, Luis Pantera Nery o Julio César Martínez.