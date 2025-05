Jaime Camil alentará al LAFC ante América por el boleto al Mundial de Clubes; niega ser accionista del club angelino

Jaime Camil, aficionado fiel del LAFC y fan de Pumas en México, alentará desde las gradas en el partido definitivo ante las Águilas (Instagram / LAFC)

El LAFC tendrá este sábado 31 de mayo su última oportunidad para clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA 2025. El conjunto californiano deberá vencer al Club América en el BMO Stadium en un duelo a eliminación directa que definirá al tercer y último representante de CONCACAF en el nuevo formato del torneo internacional.

Entre los aficionados que dirán presente en el estadio destaca el actor mexicano Jaime Camil, quien desde hace varios años ha sido uno de los rostros más visibles del apoyo al club angelino. Sin embargo, persisten los rumores de que su vínculo con el LAFC va más allá del aliento en las gradas. Algunos aseguran que es accionista del equipo, pero él ha sido tajante al desmentirlo.

“Yo no soy inversionista, es una leyenda urbana muy fuerte. Se dice que soy accionista lo cual es una mentira. También se dijo que era un actor o influencer pagado, pero jamás. No hay dinero suficiente que alcance para que me tatué algo”, declaró en una entrevista para Fox Sports en 2023, mientras mostraba orgulloso el tatuaje del club en su brazo.

Jaime Camil estuvo con Becky G y Kendall Jenner cuando LAFC enfrentó al Inter Miami. Ahora, vuelve al estadio para apoyar ante el América. (Instagram / LAFC)

Camil dejó claro que su afición por el equipo es completamente genuina y que, en México, sigue apoyando a los Pumas de la UNAM. “En México le voy a Pumas”, enfatizó.

Su fidelidad al LAFC está fuera de toda duda. “Toda la familia de la 3252 nos consideramos el aficionado #1. No he faltado a ningún juego de la casa desde hace 6 años. Salvo dos o tres porque he estado filmando, he estado en varios de visitante”, explicó con orgullo, refiriéndose al grupo de animación más apasionado del club.

El video muestra al actor mexicano con la modelo estadounidense y la cantante de ascendencia mexicana cantando en el estadio apoyando al LAFC Crédito: Instagram / Jaime Camil

Uno de los momentos más recordados de su presencia en las gradas fue durante los cuartos de final de la temporada pasada, cuando el LAFC enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi. En aquel partido, Jaime Camil fue captado junto a celebridades como Kendall Jenner, Becky G y otros amigos, consolidando su imagen como una de las figuras públicas más cercanas al equipo.

LAFC contará con el apoyo de su gente para quitarle el pase al América. (Especial)

Este sábado, Camil volverá a ocupar su lugar en el estadio, con la esperanza de ver al LAFC lograr el pase a un torneo internacional histórico. Cabe recordar que este será apenas el segundo enfrentamiento oficial entre América y LAFC. La primera vez ocurrió en la Liga de Campeones de la Concacaf 2020, donde los angelinos vencieron 3-1 con una actuación memorable de Carlos Vela. Aunque el contexto ha cambiado, aquel antecedente todavía pesa en el ánimo de ambas instituciones.

El duelo de este fin de semana no sólo definirá un boleto al Mundial de Clubes, sino que también reafirmará la pasión de los aficionados que, como Camil, han estado con el equipo desde sus primeros pasos.