Barcelona vs Real Madrid: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Español desde México

Raúl Jiménez y el Fulham cayeron de local frente al Everton El mexicano adelantó a su equipo y rompió la sequía goleadora, pero no fue suficiente para conseguir los 3 puntos

No viajó a Toluca; el motivo por el que Sergio Ramos no ha jugado en los últimos partidos con Monterrey El exfutbolista del Real Madrid no vio actividad en la ronda de repechaje, ni en el juego de ida ante los Diablos