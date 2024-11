Andrés Guardado revela cómo el Atlas rechazó una oferta del Real Madrid para ficharlo

El Principito hizo grandes revelaciones sobre el que hubiera pasado si hubiera fichado con los Merengues. (Ilustración: Jesús Aviles)

En una reveladora entrevista con la periodista Renata Quintanar para el canal de YouTube Locos por el Futbol, Andrés Guardado, compartió una anécdota que pocos conocían sobre su carrera. El Principito narró cómo el Atlas, su club formador, rechazó una oferta del Real Madrid justo después de su destacada participación en el Mundial de Alemania 2006. Esta decisión, según el ahora exfutbolista, pudo haber cambiado el rumbo de su carrera futbolística.

“Literal yo estaba entrenando con el Atlas como cualquier día, hasta que de repente salgo de entrenar y Rubén Omar Romano, en ese tiempo entrenador del Atlas, me dice: ‘Oye, tienes que subir con la directiva porque tienen que hablar contigo’”, comenzó relatando Guardado. La sorpresa fue aún mayor cuando los directivos del Atlas le mostraron un fax con una oferta formal del Real Madrid para ficharlo.

Daniel Guzmán, fue el entrenador que debutó a Guardado en 2005.

La oferta del Real Madrid no era para integrarlo directamente al primer equipo, sino para que entrenara con el Real Madrid Castilla, el equipo filial, con la posibilidad de alternar con el primer equipo en caso de ser necesario. Guardado explicó que esta propuesta no fue del agrado de la directiva del Atlas.

“Me dicen: ‘Nos llegó esta oferta pero no la vamos a aceptar’. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: ‘Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla, o sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid’”, contó Guardado.

El entonces joven futbolista no tenía la experiencia ni la asesoría necesaria para insistir en que se aceptara la oferta. “Bajo mi poca experiencia en ese momento y no estar bien asesorado, lo único que les dije fue: ‘Denme chance, es el Real Madrid, si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo’. Pero simplemente dijeron no”, confesó Guardado, quien lamentó no haber tenido un representante que peleara por su oportunidad.

May 29, 2022 Foto de archivo del por entonces defensor del Real Madrid Marcelo con el trofeo de la Champions League en las celebraciones en la fuente de Cibeles. REUTERS/Marcelo Del Pozo

Guardado también reveló que, al rechazar su fichaje, el Real Madrid se enfocó en buscar un suplente para el veterano Roberto Carlos. “La intención del Real Madrid era también buscar un suplente de Roberto Carlos, porque ya lo veían veterano y querían suplir esa posición. Yo no fui y al que fichan fue a Marcelo. Él fue a Castilla, lo hizo bien y lo demás es historia”, concluyó Guardado.

Un año después de la oferta rechazada, Andrés Guardado encontró su camino al fútbol español con el Deportivo La Coruña, donde comenzó su aventura en Europa. A lo largo de su carrera, ha jugado en varios equipos importantes, incluyendo el Valencia, Bayer Leverkusen, y actualmente en el Real Betis.

Guardado reflexionó sobre lo que pudo haber sido si el Atlas hubiera aceptado la oferta. “Al año que me fui a España con el Deportivo La Coruña me di cuenta que los chavos del Castilla, después se van a otros equipos, están repartidos. Aunque te da mucha jerarquía haber estado en el segundo equipo del Real Madrid, te da un status. A lo mejor me hubiera abierto otras ofertas”, reflexionó el “Principito”.

Guardado a su llegada al Deportivo La Coruña en el año de 2007.

Esta revelación ha causado revuelo entre los aficionados al fútbol, quienes no pueden evitar imaginar cómo habría sido la carrera de Guardado si hubiese tenido la oportunidad de fichar por el Real Madrid. Aunque su carrera en Europa ha sido exitosa, la anécdota nos recuerda cómo las decisiones de los clubes pueden influir en el destino de los jugadores.

El principito destacó en una entrevista cómo la directiva del Atlas rechazó la oferta del Real Madrid por fichar de prestamo a Andrés Guardado. Crédito: YouTube / Locos por el futbol