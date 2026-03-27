México

El nuevo estacionamiento de la Terminal 2 del AICM busca mitigar congestión por obras

Una alternativa pensada para viajeros que buscan llegar sin contratiempos al aeropuerto

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Aeropuerto Internacional Benito Juárez. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
Aeropuerto Internacional Benito Juárez. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Grupo Aeroportuario Marina anunció la apertura de una nueva área de estacionamiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, ubicada sobre Alberto Santos Dumont y Juan Guillermo Villasana, en un terreno de 59 mil metros cuadrados cedido por la Secretaría de la Defensa Nacional al AICM.

Con esta acción, el operador suma tres alternativas de estacionamiento para los usuarios del aeropuerto, lo que busca reducir la saturación vial motivada por los trabajos de remodelación, según informó Grupo Aeroportuario Marina. El nuevo espacio permite un acceso peatonal a la Terminal 2 a través de zonas señalizadas, iluminadas y resguardadas las 24 horas por personal de seguridad.

Entre las opciones adicionales figura el estacionamiento habilitado en la puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, desde donde el AICM ofrece traslados gratuitos en camioneta a las terminales principales.

AICM T2

Otra alternativa está disponible junto a la glorieta de la Terminal 2, antes de la rampa vehicular, con capacidad para 650 vehículos y servicio permanente durante el día y la noche.

Grupo Aeroportuario Marina exhortó a los pasajeros a llegar con anticipación y a aprovechar tanto estos estacionamientos alternos como las distintas opciones de transporte público para acceder a las terminales, además de presentar disculpas por las molestias derivadas de las obras en curso.

Se abren opciones para usuarios de taxis de aplicación

Un terreno fuera de la zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que antes pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional, se habilitará como estacionamiento de corta estancia para todos los ciudadanos, según confirmó el 13 de marzo el Almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, durante la conferencia matutina en Colima.

Debido a los recientes enfrentamientos entre taxistas de base y conductores de apps en el área del AICM, Morales explicó que autoridades del SEMAR han sostenido reuniones con la asociación de taxistas concesionados, quienes exigen mayores reglas para ordenar el flujo de vehículos en la terminal, de acuerdo con sus declaraciones recogidas durante el evento.

“La condición es que los taxis de aplicación no ingresen hasta la terminal a recoger pasajeros, aunque se facilitará que los usuarios tengan opciones de elección”, señaló el funcionario, resaltando los acuerdos para equilibrar los intereses enfrentados.

El secretario reiteró que el nuevo espacio asignado para los vehículos no será de uso exclusivo para taxis por aplicación, sino que podrá ser utilizado por cualquier ciudadano como área de espera temporal, según detalló Morales ante los medios.

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