Pepe Segarra confiesa que extraña coberturas con Toño de Valdés y Enrique Burak

Pepe Segarra confesó que extraña a Toño de Valdés y Enrique Burak ( IG/@pp.segarra)

Después de siete meses de cambiar de televisora, Pepe Segarra no se ha olvidado de quienes fueron sus compañeros y amigos en Televisa. Con Enrique Burak y Antonio de Valdés construyó un estilo que llevó a la creación de Los Tres Amigos de TUDN, pero desde que José Vicente dejó la empresa, el programa ahora solo se llama Amigos.

Pese a los cambios que ha tenido la televisora de Chapultepec, así como la carrera de Pepillo, el experimentado periodista se animó a confesar que extraña a Toño de Valdés y a Enrique Burak. En una reciente emisión del programa de TUDN, el ahora colaborador de Fox Sports se sinceró sobre lo que extraña de Televisa.

Y es que, pese a que en la actualidad está cubriendo la Serie Mundial entre New York Yankees y Los Ángeles Dodgers, aceptó que sí extraña la compañía de sus colegas con los que compartió más de cuatro décadas.

¿Qué dijo Pepe Segarra de Toño de Valdés y Enrique Burak?

Los "Tres Amigos" se reencontraron en un homenaje a Fernando Valenzuela, Pepe Segarra convivió con Enrique Burak y Toño de Valdés (X/ @pepesegarra)

Durante la emisión del podcast Amigos de TUDN, Toño y Enrique tuvieron la idea de hablar con Pepe Segarra con motivo de su cumpleaños, pues el narrador de beisbol cumplió 70 años de edad el pasado 26 de octubre. Por lo que se tomaron unos minutos de su programa para charlar con el ex tercer integrante de ese equipo.

Burak se encargó de enlazar a Pepe Segarra por llamada, en cuanto contestó se saludaron y explicó el motivo de su llamada: “Estamos grabando el podcast Toño y yo …”, expresó Enrique Burak cuando Toño de Valdés interrumpió: “Porque un tercer amigo nos votó”.

Los tres periodistas intercambiaron risas tras la broma, posteriormente extendieron felicitaciones a don Pepillo por llegar a las siete décadas de vida. Pero, en un momento de la plática, Enrique Burak se atrevió a cuestionar a Pepe sobre cómo ha sido su cambio de trabajo, por lo que le lanzó la siguiente pregunta:

“Aquí entre nos, al fin nadie nos está escuchando ¿nos extrañas?”

Pepe Segarra tuvo un reencuentro con Enrique Burak y Toño de Valdés, recordó los años que trabajaron juntos en Televisa, confesó que los extraña Crédito: YouTube/ TUDN México

Pepe Segarra se apresuró a responder: “¡Claro que los extraño ¿cómo no?!”, Toño de Valdés agregó una broma al comentario. Pero, en un momento de sinceridad, José Vicentenario alargó su respuesta y recordó los años que pasó en Televisa.

“Claro que los extraño, hicimos tantos años de trabajar juntos y, además, independientemente del trabajo, pues la amistad y el cariño que nos une desde siempre. Entonces, obviamente los extraño”

Sin embargo, no dejó de lado que el cambio a Fox Sports le ha caído bien para su desarrollo profesional, por lo que agregó cómo han sido estos meses en su nueva empresa. “Aunque en Fox, la verdad, me han cobijado de maravilla, mis compañeros me han tratado requete bien, tos muy amables y la he pasado muy bien”, finalizó.