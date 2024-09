Julio César Chávez expone qué le falta a Canelo Álvarez en el boxeo

Julio César Chávez reveló que le falta a Canelo Foto: Ig/@jcchavez115

En vísperas de que Saúl Canelo Álvarez se enfrente a Edgar Berlanga para defender sus títulos de los supermedianos, Julio César Chávez se atrevió a cuestionar la trayectoria del tapatío. A pesar de que el gran campeón mexicano ha demostrado su admiración a Saúl, consideró que hay cosas que aún le faltan a su carrera deportiva.

Recientemente, Chávez González explicó el único detalle que le falta a Canelo para ser como él y tener la máxima gloria en el boxeo mexicano, que es el cariño de la afición. En una entrevista para ESPN, el ex boxeador profesional analizó lo que ha logrado el de Guadalajara, Jalisco.

A pesar de que logró los campeonatos unificados de las 168 libras, ha sido reconocido en el Congreso de la Unión por ser figura deportiva y políticos mexicanos lo han felicitado por sus méritos deportivos. Sin embargo, entre el público mexicano tiene dividida la opinión.

el César del boxeo aceptó que Saúl Álvarez ya es una leyenda en el deporte EFE/Ed Mulholland/Matchroom

¿Qué le falta a Canelo en el box, según Julio César Chávez?

Desde la perspectiva de Julio César, a Canelo le falta una “guerra” en el ring para que la afición mexicana se le rinda y le aplauda su hazaña en el deporte de los puños y guantes.

Con un retiro asomándose en el horizonte, el César del boxeo aceptó que Saúl Álvarez ya es una leyenda en el deporte, pero, esa gran pelea lo llevaría a consagrarse entre el pueblo mexicano. “Hay que dejar que termine su carrera, va a ser una leyenda”, expresó el ahora analista deportivo.

Pero, insistió en que debe de hacer una gran pelea en el ring antes de decir adiós al boxeo profesional. Con la experiencia del señor Nocaut, cree que una buena exhibición le haría ganar el cariño de todos y todas, por lo que acabaría con esas críticas negativas.

Julio César Chávez aseguró que a Canelo le falta una gran pelea (AP Foto/John Locher, archivo)

“Desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente, porque, desafortunadamente lo digo —porque tú lo has vivido— tiene un México divido, lo quiere uno y otro no. Con todo respeto, eso no pasaba conmigo”, expresó.

Por otra parte, insistió en que cuando él era boxeador y vigente campeón, nunca tuvo el rechazo del público, al contrario, siempre fue arropado. Este panorama se sigue viendo en la actualidad, por lo que Julio César reafirmó que eso le falta a Canelo.

“México siempre estuvo conmigo, lo sigo teniendo de mi lado. Pasan los años, los meses, la gente más me arropa, más me quiere ¿por qué?, no lo sé...”, agregó.

Julio César Chávez se burla de Edgar Berlanga

Julio César Chávez no perdió la oportunidad de hacer una observación sobre el próximo contrincante de Saúl Canelo Álvarez, Edgar Berlanga. Indicó que las victorias del puertorriqueño se deben a que ha enfrentado a “puros taxistas”. Esta fue la postura de Chávez durante la transmisión de otra pelea, aquella entre Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III.

El legendario boxeador mexicano defendió la elección de Berlanga como rival para Canelo, aun cuando sostuvo que el puertorriqueño es un peleador promedio que no debería presentar complicaciones significativas para Álvarez. Chávez expresó estas opiniones para Box Azteca, donde actúa como analista deportivo.

Chávez también subrayó la relevancia histórica de los enfrentamientos entre mexicanos y puertorriqueños en el mundo del boxeo, confió en que este combate será un espectáculo digno, aunque reafirmó su convicción en que Canelo se llevará la victoria.

La pelea entre Canelo y Berlanga se celebrará el próximo sábado 14 de septiembre en Las Vegas, en el contexto de las festividades del Día de la Independencia de México. Según Box Azteca, el favorito indiscutido para el encuentro es Canelo, quien busca defender sus títulos unificados en la división de los supermedianos.