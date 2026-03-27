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Kunno recibe críticas tras burla a Sergio Mayer en gala de La Casa de los Famosos: “La diputada se enojó”

Durante la transmisión en vivo, Mayer criticó los comentarios de los panelistas y desató una serie de enfrentamientos que incluyeron gritos

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Kunno
Durante la transmisión en vivo, Mayer criticó los comentarios de los panelistas y desató una serie de enfrentamientos que incluyeron gritos. (Captura de pantalla Telemundo / CUARTOSCURO)

Durante la gala transmitida el jueves 26 de marzo, Kunno protagonizó un tenso intercambio con Sergio Mayer en La Casa de los Famosos, generando un ambiente de confrontación entre exintegrantes y panelistas. El episodio, emitido en vivo por Telemundo, reunió a figuras como Oriana Marzoli, recientemente expulsada, y el propio Sergio Mayer, quien habría sido el tercer eliminado.

La discusión comenzó cuando Sergio Mayer cuestionó la objetividad de los panelistas, señalando que algunos actúan “como si fueran presidentes de club de fans, en lugar de ser objetivos”. Mayer exigió: “A mí me encantaría escuchar panelistas objetivos que hablen del juego y de la realidad”. La frase detonó una serie de respuestas airadas, especialmente de Manelyk González, panelista invitada, a quien Mayer calificó de favoritista. En respuesta, Oriana interrumpió al actor para enfrascarse en una discusión de tono elevada.

El influencer respaldó la postura de Oriana y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Ay, la diputada se enojó”.

En medio del cruce verbal, Kunno intervino sin que Sergio Mayer se dirigiera a él directamente. El influencer respaldó la postura de Oriana y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Ay, la diputada se enojó”. El comentario de Kunno tensó aún más el ambiente y desató comentarios en redes sociales.

“Vaya y rescate su carrera política”, expresó Kunno.

Cabe recordar que semanas previas el influencer y “El Divo” tuvieron una discusión que incluyó acusaciones de hipocresía y comentarios sobre sexualidad y relaciones personales. Pues el el tiktoker estalló contra el cantante:“¿Qué tiene que ver? (...), a mí no me saques esa bandera, ni siquiera hemos hablado tú y yo de mi sexualidad. ¿Tú cómo sabes que yo no soy pansexual?”. Por tal motivo, internautas criticaron los comentarios de Kunno contra Sergio Mayer en esta ocasión: “Mayer ni le hizo caso”, “Kunno se envalentona teniendo a la otra allí”, “Ayer estaba llorando”, “Pésimo”, “Kunno no sabe otra q atacar con la política”, “Kunno burlándose del género de las personas con comentarios degradantes”, se lee en comentarios.

En medio del cruce verbal, Kunno intervino sin que Mayer se dirigiera a él directamente. (@unversorealityIG)

Sergio Mayer intentó retomar la palabra y cuestionó la lealtad de algunos participantes, mencionando: “Me llama la atención porque él lo escuchamos decir: ‘Si tú te vas, yo me voy contigo’. ¿Dónde está la lealtad? Yo estoy esperando hasta ahorita, sigo esperando que diga: ‘Ya me voy’”. En ese momento, la discusión se centró en el concepto de lealtad dentro del reality, con respuestas encontradas entre los presentes. “La lealtad, Fabio, no es irse, es quedarse y resistir. Y forma un equipo”, afirmó otro de los panelistas.

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