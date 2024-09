Fotógrafo acusa a Canelo Álvarez de no pagarle su trabajo: “Usaron todo”

Un fotógrafo acusó a Canelo Álvarez de no pagarle su trabajo (Foto: EFE)

Dentro del boxeo mexicano, Saúl Canelo Álvarez se ha consagrado como la máxima figura de la actualidad. A nivel mundial ha logrado que su nombre en las carteleras signifiquen una gran suma de dinero.

El próximo sábado 14 de septiembre, Canelo defenderá sus campeonatos en los supermedianos ante Edgar Berlanga, Saúl volverá a protagonizar una noche mexicana, por lo que saldrá al cuadrilátero en búsqueda de la victoria, el escenario será en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, a pocos días de que se lleve a cabo la contienda surgió una fuerte acusación contra Canelo Álvarez, ya que fue señalado de quedar a deber un servicio que habría contratado. Un fotógrafo profesional acusó al boxeador mexicano de no pagarle sus servicios y lo expuso en redes sociales.

Debido al millonario salario que percibe el tapatío como pugilista profesional, esta acusación generó indignación entre los usuarios en redes sociales pues lamentaron que el peleador mexicano no haya pagado el servicio.

¿Canelo no le pagó a un fotógrafo mexicano?

La acusación surgió en un podcast La Bestia Radio, en la que diferentes creadores de contenido audiovisual comparten sus anécdotas. En ellas, el fotógrafo Bernardo Villanueva confesó que Canelo Álvarez le quedó a deber una fotografías que él tomó durante un evento comercial.

Según con lo que compartió Villanueva, fue contratado para tomar videos y fotografías de los asistentes al evento, entre ellas iba a estar la presencia de Saúl Álvarez. A lo largo del evento realizó su trabajo y al finalizar la prestación de sus servicios entregó el material audiovisual.

De acuerdo con la versión de la víctima, nunca se le pagó esa cobertura. Y es que, debido a que Canelo era la figura principal a cubrir, lo acusó a él y su equipo de no pagarle las fotos que les dio. En su versión explicó que no le pagaron las fotos debido a que el resultado final no fue del agrado de Canelo Álvarez.

De acuerdo con la versión de la víctima, nunca se le pagó esa cobertura a Canelo Álvarez (REUTERS/Henry Romero )

El fotógrafo no dio mayores detalles del evento, pero, dejó en claro que por culpa del boxeador mexicano no se le pagó nada de su material. Y es que, la anécdota salió luego de que en el podcast empezaron a hablar de las experiencias mal pagadas. Esto fue lo que dijo:

“Eso me lo aplicó el Canelo. Me contrataron para grabar una escena donde estaba ese güey, donde era el invitado especial. Y al final usaron todo lo que les di, fotos y video, y el güey dijo: ‘No, no le paguen porque no me gustó'”

Hasta el momento se desconoce cuánto habría costado la sesión que el fotógrafo dio en ese evento y lo que le habría quedado a deber Canelo Álvarez. Además, desde la acusación hasta ahora no se conoce alguna postura oficial de Santos Saúl. Debido al compromiso que tiene el boxeador mexicano por delante, se ha limitado a concentrarse en sus entrenamientos junto a Eddy Reynoso.

¿Qué porcentaje gana Canelo Álvarez en cada pelea?

Durante una reciente entrevista en el podcast Sway’s Universe, Canelo dio detalles inesperados acerca de cómo negocia y asegura contratos millonarios para cada pelea.

El púgil actualmente ostenta los títulos de los Super Medianos del CMB, AMB, OMB y FIB.

Canelo Álvarez, quien se prepara para enfrentarse a Edgar Berlanga en septiembre, mencionó que percibe un 80% de los ingresos generados por sus combates. Estos ingresos incluyen no solo la venta de boletos, sino también los productos oficiales y las concesiones durante las peleas. Esta cifra resalta la rentabilidad de los eventos en los que participa Álvarez y su habilidad para maximizar beneficios a través de un modelo financiero específico.

El boxeador explicó que, aunque este porcentaje le permite obtener la mayor parte del dinero generado, también asume riesgos significativos relacionados con sus inversiones en cada presentación.

“Yo me quedo con el 80% de todo, pero pongo todo en riesgo porque sé que genero mucho dinero. Por eso tomo el 80% de todas las ganancias, de todo, si tú tomas un refresco en la Arena, ese dinero es para mí”, confesó.