Liga MX: quedaron definidos los partidos de Play In del Clausura 2024

Quedaron definidos los partidos de Play In (X/ @LigaBBVAMX)

Con los resultados de los partidos de Necaxa vs Monterrey y Santos vs Atlético San Luis ya se definió la ronda de Play In del Clausura 2024, donde Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro buscarán los últimos lugares para clasificar a la liguilla del campeonato.

En cuanto terminó la Jornada 17 del Clausura 2024, la Liga BBVA MX dio a conocer cómo quedaron los encuentros para la reclasificación. Cabe recordar que los lugares de Play In únicamente se juegan entre los clubes ubicados en las posiciones 7 al 10.

Así que, con los lugares definidos, los partidos de Play In serán Pachuca vs Pumas y Necaxa vs Querétaro. Solo dos equipos alcanzarán el pase a la liguilla y ahí competir por el título de la liga.

¿Cómo se jugará el Play In del Clausura 2024?

Los invitados a la fiesta grande están casi listos, solo falta saber si entrarán los favoritos o tendremos alguna sorpresa. Foto: TW Chivas

El Play In del Clausura 2024 se jugará en tres juegos, el ganador del Juego A tendrá su clasificación automática a la liguilla, mientras que el perdedor del Juego A tendrá una oportunidad más de pasar a la fiesta grande del futbol al enfrentarse al ganador del Juego B, esto dará un juego C.

Así quedan los partidos de repechaje:

Juego A: Pachuca vs Pumas (el ganador pasa a liguilla)

Juego B: Necaxa vs Querétaro

Juego C: perdedor Juego A vs ganador Juego B (último boleto a liguilla)

En cuanto a los horarios, en próximos días la Liga MX dará a conocer cómo quedarán.

Tabla general del Clausura 2024

Así terminó la tabla general del torneo y los equipos que clasificaron de manera automática a la liguilla del torneo.

América 35 Cruz Azul 33 Toluca 32 Monterrey 32 Tigres 31 Chivas 31 Pachuca 29 Pumas 27 Necaxa 27 Querétaro 24

Los partidos de liguilla quedarían de la siguiente manera: