México

Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

Los atacantes accionaron sus armas contra los agentes desde una camioneta con reporte de robo en EEUU

Guardar
La agresión fue realizada cerca
La agresión fue realizada cerca de una gasolinera (X/@CdigoMXdigital)

Cinco hombres implicados en el ataque armado contra policías en Chihuahua que dejó un agentes muerto fueron imputados por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, confirmó el arresto de un hombre de origen ecuatoriano y quien sería integrante del Tren de Aragua.

Francisco Miguel F. C., Gerardo C. A.; Pedro Moroni M. A., Cristian Jesús H. L., y Martín Alejandro R. A. son los sujetos imputados. En el caso de Martín Alejandro, dicho hombre es acusado de posesión de vehículo con reporte de robo.

Un juez determinó la medida de prisión preventiva en contra de los detenidos y fijó la próxima audiencia para el próximo 15 de enero.

También habló sobre la captura de otros cinco hombres. Crédito: Facebook/Gilberto Loya

El ataque en contra de los uniformados fue realizado el 8 de enero en la colonia Nogales de Ciudad Juárez, mientras que las imputaciones en contra de los cinco sujetos fueron informadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 12 de enero.

Detenido presunto integrante del Tren de Aragua

Loya Chávez ofreció una conferencia de prensa el 12 de enero en la que habló sobre el ataque armado en contra de los policías. Además del arresto de cinco personas, el funcionario informó sobre la captura de un hombre extranjero que sería integrante de un grupo criminal originario de Venezuela.

“Fue asegurado esta persona de nombre Wilson Fabián T. G. , originario de Ecuador. Esta persona tiene alcances y es miembro de la pandilla aparentemente del Tren de Aragua”, comentó el secretario de Seguridad de Chihuahua.

Gilberto Loya en la conferencia
Gilberto Loya en la conferencia de prensa (Facebook/Gilberto Loya)

Ataque armado deja un policía muerto y dos heridos

Las averiguaciones indican que los cinco hombres llegaron a las inmediaciones de una gasolinera en una camioneta GMC de color negro que era manejada por Martín Alejandro R.

Mientras que los otros sujetos accionaron sus armas desde la camioneta en contra de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), agresión que resultó en la muerte de Edgar David Q. V. y dos elementos heridos.

Cabe destacar que la camioneta usada por los atacantes cuenta con reporte de robo desde marzo del 2025 en Estados Unidos.

Tras el ataque huyeron del sitio y se reunieron con Francisco Miguel F. en un auto Chevrolet blanco. Al final fueron detenidos como resultado de un operativo policial en la zona.

La Empresa estaría detrás del ataque

Por su parte, primero informes de medios locales señalan que, tras el ataque armado en contra de los agentes fue hallado un mensaje amenazante en el que el grupo autodenominado La Empresa y el cual se adjudicó la agresión contra los uniformados realizada en Ciudad Juárez.

Temas Relacionados

ChihuahuaTren de AraguaCiudad JuárezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 12 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 12 de enero

Beca Rita Cetina: cuándo cae el primer pago de este 2026 y de cuánto será el monto

Una iniciativa busca que las familias tengan un respiro al arrancar el ciclo escolar y que ningún niño deje la escuela por falta de recursos

Beca Rita Cetina: cuándo cae

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: liberan Dr. Río de la Loza lado sur

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex

La razón por la que Joaquín Muñoz afirma que Juan Gabriel sigue vivo y celebró su cumpleaños 76

La periodista Martha Figueroa compartió los detalles sobre el presunto cumpleaños del intérprete, con flores y canciones que despiertan nostalgia e incredulidad entre quienes extrañan al llamado Divo de Juárez

La razón por la que

Tren Interurbano México - Toluca: así luce la estación Vasco de Quiroga a semanas de ser inaugurada y que conectará con el Cablebús

Las autoridades aseguraron que en el mes de enero de 2026 abrirán todas las estaciones del Tren El Insurgente

Tren Interurbano México - Toluca:
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Guardia Nacional y el

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Joaquín Muñoz afirma que Juan Gabriel sigue vivo y celebró su cumpleaños 76

Las series más populares de Netflix en México para engancharse este día

Ángela Aguilar se ilusiona con boda religiosa en 2026 y Nodal promete “un chin.. de música”

Con fiesta temática de flamenco, María José celebró 50 años rodeada de otros artistas

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026