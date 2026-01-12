Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

La agresión fue realizada cerca de una gasolinera (X/@CdigoMXdigital)

Cinco hombres implicados en el ataque armado contra policías en Chihuahua que dejó un agentes muerto fueron imputados por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, confirmó el arresto de un hombre de origen ecuatoriano y quien sería integrante del Tren de Aragua.

Francisco Miguel F. C., Gerardo C. A.; Pedro Moroni M. A., Cristian Jesús H. L., y Martín Alejandro R. A. son los sujetos imputados. En el caso de Martín Alejandro, dicho hombre es acusado de posesión de vehículo con reporte de robo.

Un juez determinó la medida de prisión preventiva en contra de los detenidos y fijó la próxima audiencia para el próximo 15 de enero.

También habló sobre la captura de otros cinco hombres. Crédito: Facebook/Gilberto Loya

El ataque en contra de los uniformados fue realizado el 8 de enero en la colonia Nogales de Ciudad Juárez, mientras que las imputaciones en contra de los cinco sujetos fueron informadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 12 de enero.

Detenido presunto integrante del Tren de Aragua

Loya Chávez ofreció una conferencia de prensa el 12 de enero en la que habló sobre el ataque armado en contra de los policías. Además del arresto de cinco personas, el funcionario informó sobre la captura de un hombre extranjero que sería integrante de un grupo criminal originario de Venezuela.

“Fue asegurado esta persona de nombre Wilson Fabián T. G. , originario de Ecuador. Esta persona tiene alcances y es miembro de la pandilla aparentemente del Tren de Aragua”, comentó el secretario de Seguridad de Chihuahua.

Gilberto Loya en la conferencia de prensa (Facebook/Gilberto Loya)

Ataque armado deja un policía muerto y dos heridos

Las averiguaciones indican que los cinco hombres llegaron a las inmediaciones de una gasolinera en una camioneta GMC de color negro que era manejada por Martín Alejandro R.

Mientras que los otros sujetos accionaron sus armas desde la camioneta en contra de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), agresión que resultó en la muerte de Edgar David Q. V. y dos elementos heridos.

Cabe destacar que la camioneta usada por los atacantes cuenta con reporte de robo desde marzo del 2025 en Estados Unidos.

Tras el ataque huyeron del sitio y se reunieron con Francisco Miguel F. en un auto Chevrolet blanco. Al final fueron detenidos como resultado de un operativo policial en la zona.

La Empresa estaría detrás del ataque

Por su parte, primero informes de medios locales señalan que, tras el ataque armado en contra de los agentes fue hallado un mensaje amenazante en el que el grupo autodenominado La Empresa y el cual se adjudicó la agresión contra los uniformados realizada en Ciudad Juárez.