Fuerzas estatales de Chihuahua detienen a presunto homicida

La Agencia Estatal de Investigación ejecutó en Chihuahua una orden de aprehensión contra un joven de 21 años por homicidio calificado. Fiscalía del Estado de Chihuahua

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión contra un joven de 21 años, señalado como presunto responsable de homicidio calificado, mientras que la Fiscalía de Distrito Zona Centro logró la vinculación a proceso de otro individuo acusado de homicidio calificado y robo agravado en hechos distintos ocurridos en la entidad.

De acuerdo con datos emitidos por la propia Fiscalía de Distrito Zona Occidente, Ángel Gustavo B. M., de 21 años, fue detenido el pasado martes 6 de enero de 2026 por elementos de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, en calles de la colonia Barrio Viejo.

El joven figura como probable responsable en la investigación por el homicidio de Wilfrido D. D., cuyo cuerpo apareció el 19 de agosto de 2023 en un paraje cercano a Laguna de El Pájaro, en el sector de Granjas Familiares.

El informe de la fiscalía detalla que la víctima presentaba lesiones en la cabeza y región frontal, aparentemente causadas con una piedra de gran tamaño.

El Ministerio Público fortaleció la carpeta de investigación mediante entrevistas y diligencias que llevaron a solicitar la orden de aprehensión ante un Juez de Control. Tras la captura, la Fiscalía Zona Occidente reiteró su compromiso con la sociedad en la persecución de delitos de alto impacto.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro logró la vinculación a proceso de Francisco J. R. por homicidio calificado y robo agravado en hechos ocurridos en Chihuahua capital. (ALEJANDRO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

En otro caso, la Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso de Francisco J. R. por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, relacionados con la muerte de A.S.G. en la ciudad de Chihuahua.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dictó el auto de vinculación el 6 de enero de 2026 y estableció prisión preventiva por un año, así como un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, notificó el Ministerio Público a Infobae.

La investigación señala que el 8 de mayo de 2025, cerca de las 15:20 horas, Francisco J. R. y Edgar Antonio L.A. citaron a la víctima en el Santuario de Guadalupe bajo el pretexto de negociar la compra de una camioneta Dodge RAM 2019, color plata.

Al abordar el vehículo, sometieron a la víctima y la privaron de la vida, abandonando el cuerpo cerca de la Presa El Rejón, detrás de los fraccionamientos Carlota y Hacienda Sofía, para luego huir con el automotor rumbo a Cuauhtémoc.

Edgar Antonio L.A. también se encuentra vinculado a proceso y aguarda fecha para audiencia intermedia por los mismos delitos. Según la Fiscalía, el esclarecimiento de estos crímenes obedece al trabajo de investigación ministerial, que busca fortalecer la seguridad y la certeza de justicia para las víctimas.