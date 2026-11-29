La exfuncionaria mexicana sumó su voz a la jornada electoral en España al difundir un informe de Amnistía Internacional que identifica más de 57 propuestas del Partido Popular y Vox con riesgos para derechos fundamentales

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La exsecretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, llamó este domingo a poner “especial atención” a las elecciones generales de España, en una jornada en la que unos 38 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. Lo hizo a través de X, donde compartió un titular de El País sobre las advertencias de Amnistía Internacional (AI) respecto a las propuestas del Partido Popular (PP) y Vox.

Según el mensaje, el informe alerta sobre retrocesos en vivienda, derechos de las mujeres, de las personas migrantes y de la diversidad sexual.

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¿Qué dijo Citlalli Hernández?

La organización revisó 267 medidas de cinco fuerzas nacionales y considera que los planteamientos cuestionados implican riesgos reales de vulnerar garantías o contravienen normas globales de derechos humanos vigentes en España. | Twitter Citlalli Hernández

La publicación comenzó con una premisa: en un mundo en el que avanza la derecha, los comicios españoles merecen seguimiento. Después pidió ir más allá de los discursos sobre la “concordia” y conocer las propuestas concretas y sus consecuencias.

Su conclusión fue que la concordia no puede significar renunciar a los derechos conquistados ni volver al pasado.

El informe de Amnistía: cuántos retrocesos identificó

AI revisó los programas de las cinco formaciones con implantación nacional: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos. Analizó 267 medidas relacionadas con derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Define como “retroceso” cualquier propuesta que implique un “riesgo real” de vulneración de derechos o que sea “manifiestamente contraria” a los estándares internacionales.

Sobre las cifras: el titular de El País citado por Citlalli habla de 53 derechos en retroceso. La propia AI y la agencia EFE hablan de al menos 57 retrocesos concentrados en PP y Vox, y otros medios como Público reportaron 56. La variación depende de cómo cada medio contó o agrupó las medidas.

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Vivienda: derogar la Ley de Vivienda

AI señala que la mayor parte de sus preocupaciones se concentra en el derecho a la vivienda:

PP y Vox prometen derogar la Ley de Vivienda , lo que eliminaría las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia , que AI considera las principales herramientas para garantizar alquileres asequibles.

Vox defiende la “prioridad nacional” en vivienda protegida y ayudas al alquiler, y plantea prohibir el alquiler a personas en situación irregular. Según AI, esto favorece la “infravivienda y la exclusión”.

El informe también hace observaciones a otros partidos: PP y PSOE coinciden en su preocupación por la ocupación de viviendas, pero, según AI, sin considerar los derechos humanos. A Frente Amplio y Podemos les señala “ausencias” en asentamientos informales y en blindaje constitucional de la vivienda.

Migración: devoluciones rápidas y expulsiones

Las largas filas en los colegios electorales reflejan una jornada en la que Alberto Núñez Feijóo busca un cambio de rumbo frente a Pedro Sánchez para definir el próximo gobierno español

En materia migratoria, la organización detalla:

PP: defiende devoluciones rápidas , readmisiones por Marruecos, refuerzo fronterizo y priorizar el retorno de menores no acompañados .

Vox: propone la expulsión inmediata de personas en situación irregular, incluidos menores y solicitantes de asilo, califica de “invasores” a migrantes y refugiados, y plantea retirar ayudas a ONG bajo el lema “Ni un euro”.

Mujeres y diversidad sexual

AI valora el compromiso del PP con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero advierte de medidas “potencialmente discriminatorias”:

Prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, que comparte con Vox.

No garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública.

Trasladar la protección de las mujeres al Ministerio del Interior y suprimir el de Igualdad.

Sobre Vox, el informe indica que plantea restringir el aborto y derogar leyes que, a su juicio, “han criminalizado a los hombres”, además de cuestionar la violencia de género.

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En derechos LGTBIQ+, AI subraya que Vox no incluye propuestas de protección. El PP contempla medidas contra la LGBTIfobia, pero quiere revisar la ley trans, eliminar la autodeterminación registral del sexo y fijar el sexo biológico como criterio en el deporte femenino.

Críticas también para PSOE y otros partidos

El informe no se limita a la derecha. AI advierte que el PSOE no concreta cómo garantizar el uso proporcional de la fuerza policial ni cómo eliminar delitos que limitan la libertad de expresión. Sobre Palestina, indica que Vox no recoge medidas y que el PP pide proteger a la población civil de Gaza, pero no usa la palabra “genocidio” y presenta a Israel como “socio clave” de España.

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Una jornada electoral con alta participación

Los comicios se celebran este 29 de noviembre. Según la cobertura en vivo de Infobae, las largas colas en los colegios electorales se tradujeron en una participación 4.5 puntos mayor que en 2023. La disputa gira en torno a un cambio de rumbo encabezado por Alberto Núñez Feijóo (PP) o una nueva oportunidad para Pedro Sánchez (PSOE).