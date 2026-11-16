Protección Civil activa la Alerta Amarilla por pronóstico de hasta 4 grados Celsius en seis alcaldías de la Ciudad de México. (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México, donde los termómetros pueden bajar hasta los 4 grados Celsius durante la madrugada de este martes 17 de noviembre de 2026.

El aviso estará vigente entre las 00:00 y las 07:00 horas. La medida aplica en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, demarcaciones con zonas altas, rurales y boscosas donde el frío suele sentirse con mayor intensidad.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México pide usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, además de proteger la piel con crema hidratante ante las bajas temperaturas.

Las autoridades también recomiendan ingerir agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial. En caso de presentar malestar, la población debe acudir al centro de salud más cercano.

Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan tendrán descenso de temperatura

La Alerta Amarilla incluye a Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan, alcaldías que concentran zonas elevadas y cercanas a áreas naturales. Durante la madrugada, la pérdida de calor en estas regiones puede generar temperaturas menores que las registradas en el centro de la capital.

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En Cuajimalpa, las condiciones de frío pueden presentarse en comunidades próximas a los límites con el Estado de México y áreas boscosas. La población que salga a trabajar o estudiar desde temprano debe tomar previsiones para evitar exposición prolongada.

Tlalpan concentra una extensa zona de suelo de conservación. El frío puede sentirse con mayor fuerza en pueblos, colonias ubicadas en zonas altas y comunidades cercanas a las áreas boscosas del sur de la Ciudad de México.

En Álvaro Obregón, las temperaturas bajas pueden afectar principalmente a habitantes de zonas altas. Protección Civil recomienda cubrir nariz y boca al salir de casa, sobre todo para reducir el ingreso directo de aire frío a las vías respiratorias.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda usar tres capas de ropa de algodón o lana para retener el calor. (Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco también quedan bajo Alerta Amarilla

La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco completan la lista de demarcaciones que estarán bajo Alerta Amarilla durante las primeras siete horas de este martes 17 de noviembre.

Milpa Alta suele registrar temperaturas bajas por su ubicación al sur de la capital y por la presencia de áreas rurales. Las familias deben proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

En Xochimilco, el descenso de temperatura puede sentirse en pueblos originarios, zonas agrícolas y comunidades cercanas a canales y áreas abiertas. La recomendación es evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de espacios cerrados.

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La Magdalena Contreras cuenta con zonas de mayor altitud y áreas próximas a los Dinamos. Durante la noche y la madrugada, las temperaturas pueden descender con rapidez debido a la falta de radiación solar y la presencia de vegetación.

Las autoridades piden mantener informadas a las personas que viven solas o requieren cuidados especiales. Una llamada o visita puede ayudar a detectar a tiempo malestares asociados con el frío.

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México emite una alerta por temperaturas de cuatro a seis grados en seis alcaldías para la madrugada del 17 de noviembre de 2026. (CONAGUA/SMN)

El frente frío 6 mantiene bajas temperaturas en zonas altas del país

El descenso de temperatura en la Ciudad de México coincide con las condiciones asociadas al frente frío número 6, que se desplaza sobre el noreste y oriente del país. La masa de aire polar vinculada al sistema favorece ambiente frío en regiones del norte, centro y oriente.

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El Servicio Meteorológico Nacional, organismo de la Conagua, prevé temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius en las zonas altas de la Ciudad de México durante la madrugada de este martes.

El pronóstico incluye condiciones similares en regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Las temperaturas más bajas del país se esperan en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En esos puntos, los valores pueden bajar de -5 a 0 grados Celsius durante las primeras horas del martes.

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La Conagua atribuye el descenso térmico a la masa de aire polar que impulsa el sistema frontal. La interacción con canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad también mantiene condiciones de lluvias y viento en distintas regiones.

La masa de aire polar vinculada al sistema favorece ambiente frío en regiones del norte, centro y oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital tendrá rachas de viento y posibilidad de lluvias aisladas

El SMN prevé viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas condiciones pueden aumentar la sensación de frío, sobre todo en calles abiertas y zonas elevadas.

El pronóstico también contempla lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros en la capital. La presencia de humedad, nubosidad y viento puede complicar los traslados durante la madrugada y la mañana.

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Las rachas de viento pueden provocar la caída de ramas, anuncios u objetos colocados en azoteas. La población debe retirar o asegurar materiales que puedan desprenderse, así como evitar estacionar vehículos debajo de árboles en malas condiciones.

Los bancos de niebla también pueden reducir la visibilidad en vialidades cercanas a zonas boscosas y en accesos carreteros. Quienes manejen durante las primeras horas del martes deben reducir la velocidad, mantener distancia con otros vehículos y usar luces bajas.

La Comisión Nacional del Agua pide seguir los avisos meteorológicos y atender las indicaciones de Protección Civil. Las actualizaciones dependen de la evolución del frente frío y de la masa de aire que lo acompaña.

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La masa de aire polar vinculada al frente frío número 6 genera temperaturas bajo cero en zonas serranas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección Civil recomienda tres capas de ropa y atención a la salud

La SGIRPC recomienda utilizar al menos tres capas de ropa para retener el calor corporal. Las prendas de algodón y lana pueden ayudar a conservar una temperatura adecuada durante traslados, jornadas laborales o actividades en exteriores.

También se aconseja usar crema para proteger e hidratar la piel. El frío puede provocar resequedad y agrietamiento en manos, labios y rostro, por lo que la protección debe aplicarse antes de salir de casa.

La alimentación forma parte de las medidas difundidas por la dependencia. Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C puede complementar el cuidado de la salud durante la temporada de bajas temperaturas.

La autoridad pide lavarse las manos con frecuencia y utilizar gel antibacterial. Estas prácticas ayudan a reducir la transmisión de infecciones respiratorias, que suelen aumentar durante los periodos de frío.

Ante tos persistente, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar, las personas deben buscar atención médica. La recomendación cobra mayor atención para menores de edad, personas adultas mayores y quienes viven con padecimientos respiratorios.

Protección Civil pide resguardar del frío a los animales de compañía y habilita los números de Locatel y el 911 para emergencias.

Calentadores y chimeneas requieren ventilación dentro de las viviendas

Las personas que utilicen calentadores o chimeneas deben mantener una ventilación adecuada en sus viviendas. La SGIRPC advierte que los espacios cerrados requieren circulación de aire cuando se usan dispositivos que generan combustión.

Los aparatos deben revisarse antes de encenderse y mantenerse lejos de materiales inflamables. También se recomienda no dejarlos funcionando sin supervisión durante la noche o mientras las personas duermen.

El uso de braseros, anafres o carbón dentro de habitaciones cerradas puede generar intoxicaciones. Las familias deben evitar estas prácticas y buscar alternativas seguras para conservar el calor dentro de sus viviendas.

Las mascotas también requieren resguardo. Deben permanecer en lugares secos, protegidos del viento y con cobijas o materiales que las aíslen del piso frío durante la noche.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911, a Locatel mediante el número 55 5658 1111 y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil al 55 5683 2222.