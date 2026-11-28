Graciela Domínguez Nava anunció apoyos a la ciudadanía y a empresarios de Guasave por las afectaciones derivadas del operativo que llevó a la captura de Fausto Isidro Meza Flores. (X/@SOYCINDYBELTRAN)

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A una semana de que se llevara a cabo un operativo de seguridad en Guasave, Sinaloa, el cual derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, la gobernadora Graciela Domínguez Nava anunció apoyos para la ciudadanía y el sector empresarial que haya resultado afectado.

Los apoyos sociales anunciados por la mandataria tendrán presencia en al menos cuatro municipios, donde ciudadanía y empresarios reportaron afectaciones a su patrimonio, ya que las acciones de seguridad llevaron a enfrentamientos con armas de fuego y la quema de vehículos para bloquear tramos carreteros.

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Gobierno de Sinaloa dará apoyos económicos por operativo que llevó a la captura de “El Chapo Isidro”

Durante una conferencia de prensa este 27 de noviembre, la mandataria estatal anunció la implementación de un programa extraordinario de apoyo económico, el cual tendrá vigencia en los siguientes municipios:

Guasave

Ahome

Mocorito

Salvador Alvarado

Navolato

El gobierno estatal refrendó su apoyo ante situaciones de violencia que han generado afectaciones al “patrimonio, tranquilidad y bienestar” de la comunidad, por lo que se dijo, mostrará su acompañamiento a las familias tras operativos como el desarrollado el pasado 20 de noviembre.

Lo anterior, también corresponde a trabajos de coordinación con el Gobierno federal, ya que tras la salida de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado apoyo público a las acciones emprendidas por el gobierno interino.

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Sinaloenses podrán acceder a apoyos económicos por afectaciones derivadas del operativo contra “El Chapo Isidro”. (Foto: Gob. Sinaloa)

En qué consistirá el programa anunciado por Graciela Domínguez

Las familias sinaloenses de los municipios mencionados que vieron afectado su patrimonio podrán acceder al programa de apoyo económico, con miras a contribuir en su recuperación tras lo sucedido.

Para saber si la persona es elegible, el gobierno estatal publicará las reglas de operación el próximo lunes en el periódico oficial del Estado, donde se emitirán los requisitos a solicitar por parte de la dependencia que administrará el programa.

El monto no será el mismo para cada persona, debido a que estará sujeto a la valoración de daños y los criterios que se establezcan en la convocatoria, ya que se fijará el criterio para valuar los vehículos particulares, vehículos de carga, viviendas y locales comerciales.

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A cuánto ascenderá el monto del programa de apoyo en Sinaloa

La recepción de documentación se realizará del 30 de noviembre al 14 de diciembre, por lo que se instalarán tres mesas receptoras en los municipios de Guasave, Ahome y Navolato.

En el encuentro con medios de comunicación, el secretario general de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, puntualizó que la cantidad máxima a cubrir por el pago de deducible será de 200 mil pesos, para quienes cuenten o carezcan de póliza de seguro para sus vehículos.

Respecto a las viviendas, locales comerciales, establecimientos, instalaciones, fachadas, bardas, puertas, ventanas, techos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, u otros inmuebles, habrá un apoyo parcial para cubrir la reparación de daños materiales, mismos que serán valorados y acreditados.

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En cuanto a daños de mobiliario, equipo de cómputo, electrodomésticos, herramientas, maquinaria, equipo de trabajo, mercancías, inventario u otros bienes muebles afectado, se otorgarán apoyos parciales para reparación o sustitución.

Convocatoria del programa de apoyo en Sinaloa se emitirá el lunes 30 de noviembre. (Foto: Gob. Sinaloa)

Documentos que los afectados por operativo de seguridad deberán entregar

Saucedo Barrón dio a conocer un listado de documentos que las personas solicitantes deberán entregar al momento de presentarse a realizar el trámite:

Solicitud de apoyo debidamente requisitada, proporcionada en las mesas receptoras. Copia o constancia oficial de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado. Documentos que acrediten la propiedad del vehículo y/o bienes muebles e inmuebles de la persona física o moral solicitante. Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, conforme al formato oficial, donde se informe si el vehículo afectado contaba o no con póliza de seguro. Comprobante oficial de pago de derechos vehiculares correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona solicitante. CURP. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Evidencia fotográfica o de video de los daños. Cotización, presupuesto o valoración de los daños.

Empresarios también podrán acceder al programa de apoyo

El secretario de Economía, Diego Aguerrebere, resaltó que el apoyo no se limita solo a la ciudadanía, sino que alcanza al sector empresarial con un “programa especial de apoyo a los negocios afectados”, la ministración contempla hasta 20 mil pesos para cada uno de los 24 micro y pequeñas empresas ya registradas.

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También se destacó el apoyo a comerciantes del centro y restauranteros afectados por mar de fondo, así como la atracción de inversiones en El Burrión, se instalará una planta HIKAM, con una inversión de 180 MDP y creará más de 400 empleos.