Diputados alistan cierre de sesiones con debate de tres reformas: IMSS-Bienestar, seguros médicos y regulación del cabildeo. (Foto: Cámara de Diputados)

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La Cámara de Diputados se prepara para cerrar el periodo ordinario de sesiones con una agenda legislativa que incluye tres reformas: una nueva ley del IMSS-Bienestar, cambios para regular los seguros de gastos médicos mayores y una legislación sobre el cabildeo.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, adelantó que estos asuntos estarán entre las prioridades de las próximas semanas.

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A través de un mensaje en sus redes sociales, el legislador informó que trabaja en la preparación de los temas que llegarán al Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Las propuestas abarcan desde la atención médica de personas sin seguridad social hasta las reglas para la participación de intereses privados en las decisiones del Congreso.

IMSS-Bienestar: buscan establecer nuevas reglas para garantizar atención médica gratuita

Una de las iniciativas centrales es la nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibida en San Lázaro el pasado 25 de noviembre.

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La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud y expedir una nueva legislación para establecer las responsabilidades, mecanismos de coordinación y esquemas de financiamiento del sistema público de salud dirigido a personas que no cuentan con afiliación a instituciones de seguridad social.

Entre sus principales disposiciones contempla:

Establecer las aportaciones económicas de los gobiernos estatales para financiar servicios médicos, medicamentos, personal, equipamiento e infraestructura.

Crear el Consejo General de Coordinación de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.

Definir las responsabilidades de la Federación y de las entidades que participan en el proceso de federalización de los servicios.

Garantizar atención médica y hospitalaria gratuita e integral, incluidos medicamentos y otros insumos asociados.

Diputados debatirán reforma al IMSS-Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa también establece que el IMSS-Bienestar será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión. Su objetivo será brindar servicios gratuitos a las personas sin afiliación a instituciones de seguridad social, conforme a los convenios de coordinación correspondientes.

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Seguros de gastos médicos mayores: ¿Qué cambiaría para las aseguradoras y los usuarios?

La segunda propuesta busca incorporar un capítulo específico sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores a la Ley sobre el Contrato de Seguro, además de modificar el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. La iniciativa fue presentada el 26 de noviembre por el diputado de Morena Favio Castellanos Polanco.

El proyecto establece que las compañías aseguradoras deberán cubrir, a cambio del pago de una prima, los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y farmacéuticos derivados de accidentes o enfermedades, de acuerdo con las condiciones establecidas en la póliza contratada.

Además, plantea detallar los requisitos que deberán contener estos contratos, con el propósito de establecer disposiciones específicas para este tipo de seguros. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde deberá analizarse antes de avanzar en el proceso legislativo.

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Ley de cabildeo: buscan transparentar reuniones e intereses ante diputados

La tercera reforma pretende establecer reglas para regular el cabildeo en el Congreso de la Unión, una actividad mediante la cual particulares, empresas, organizaciones y distintos sectores buscan presentar sus intereses y propuestas ante legisladores durante la elaboración de leyes.

Ricardo Monreal ha señalado que México necesita una regulación integral para transparentar estas actividades, prevenir conflictos de interés y reducir riesgos de corrupción. Aunque reconoció que el cabildeo es una práctica legítima de participación, advirtió que la falta de reglas puede abrir espacio a conductas indebidas, como el tráfico de influencias y la entrega de dádivas.

Morena plantea regular el cabildeo en el Congreso de la Unión. (Cámara de Diputados)

Durante el foro de análisis realizado el 19 de noviembre en San Lázaro, legisladores y especialistas abordaron los mecanismos que podría contemplar la iniciativa, entre ellos:

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Registro y padrón de personas dedicadas al cabildeo.

Reglas de transparencia y trazabilidad de reuniones y propuestas.

Derechos y obligaciones de quienes realizan esta actividad.

Límites y responsabilidades para los participantes.

Mecanismos para distinguir la representación legítima de intereses de posibles prácticas indebidas.

La discusión también incluyó la necesidad de precisar quiénes deben estar sujetos a la regulación y qué actividades deben considerarse cabildeo. El legislador zacatecano afirmó que el proyecto ya cuenta con una estructura legislativa y que las aportaciones de especialistas y legisladores permitirán enriquecerlo antes de su eventual aprobación.

¿Cuándo termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso?

La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el próximo 15 de diciembre de 2026 para concluir el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Así lo establece la Constitución, que fija el inicio de este periodo el 1 de septiembre y determina que no puede prolongarse más allá de esa fecha, salvo la excepción prevista cuando inicia un nuevo encargo presidencial.

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Por ello, las próximas semanas serán determinantes para el avance de las iniciativas que Ricardo Monreal adelantó como parte del cierre legislativo. El coordinador de Morena también mencionó otros asuntos que podrían entrar en la discusión, como las reformas en materia de divorcios, alimentos y adopciones, así como una posible legislación relacionada con el buró de crédito.

El 15 de diciembre finalizará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. (Foto: Cámara de Diputados)

“Estamos cerrando fuerte nuestro periodo de sesiones”, expresó el legislador, quien señaló que la intención es llevar estos asuntos a discusión antes de que concluya el plazo constitucional del periodo ordinario.