De Las Perdidas al Senado de México: Vanessa Labios 4K habló sobre la comunidad trans

La influencer Vanessa Labios 4k partició en el foro "Lo virtual es lo real" en la Cámara de Senadores. Crédito: Youtube/Senado de México.

Los movimientos sociales en la última década han utilizado las redes sociales para convocar y movilizar a personas en torno a diversas causas, y la manera de comunicar las problemáticas, de una manera empática y digerible ha sido el éxito de distintos sectores que gracias a su trabajo logran empatizar con el público que asiduamente los sigue, como es el caso de Vanessa Labios 4K, quien participó este jueves en el Foro por los derechos digitales “Lo virtual es lo real”, donde habló de cómo las redes sociales han sido una plataforma esencial para visibilizar a la comunidad Trans en México.

La influencer señaló durante su participación que las oportunidades otorgadas por las plataformas digitales han sido muy grandes porque han logrado que la comunidad Trans sea más visible.

“Antes, a nosotras las mujeres Trans nos tenían tachadas como de lo peor, de lo más bajo, y gracias a mis Transmisiones han sabido que somos personas maravillosas, fuertes, porque hemos pasado por muchas cosas” exclamó durante su participación, a la par que calificó a las redes como “un arma muy fuerte” para su lucha.

Vanessa habló del reciente caso de discriminación que vivió en Tijuana, cuando en un hotel la sacaron con policías luego de ser acusada de realizar “actos sexuales indebidos”, señalando que ya hizo la denuncia pertinente: “Yo alcé la voz y fui a levantar la denuncia, ahorita esta la denuncia y sigo en pie hasta donde llegue”.

Durante su participación en el foro, la artista resaltó la importancia de abrir espacios para la comunidad Trans, y dijo sentirse orgullosa por participar en dicho foro: ”Aquí es muy machista, y ya que nos hayan dado el espacio de llegar aquí, a la Cámara de Senadores, pues ya es un paso muy grande”.

Resaltó que, entre las cosas malas de las redes, están los comentarios de odio y la poca regulación que las plataformas digitales tienen sobre ellos.

Vanessa habló del reciente caso de discriminación que vivió en Tijuana, cuando en un hotel la sacaron con policías. (YouTube/Vanessa 4k La Fruta Prohibida)

“A ti te da para abajo, y dices ‘ay no, ya mejor ya no quiero continuar haciendo contenido’ porque te deprimes horriblemente. Pero luego me recuerdo que gracias a esos videos he ayudado a tanta gente... que me han mandando mensajes diciendo ‘sabes que Vanessa, yo estaba en una depresión’, o yo estaba en un hospital enferma y gracias a tus videos estoy aquí”.

Relató como un fan suyo llevó a su mamá, que padecía de cáncer, a conocerla a sus oficinas, y ella la consoló cuando la mujer le expresó su miedo a morir. Tiempo después el fan fue a verla a su show en vivo, y le contó sobre la muerte de su mamá, y le dijo que la llevaba con él, mostrándole sus cenizas que portaba en un collar. ”Me dijo mándale un video hasta el cielo...Ahí entendí que muchas veces hacemos cosas buenas en redes sociales”.

Resaltó que, entre los comentarios de odio y la poca regulación que las plataformas digitales tienen sobre ellos son de las cosas negativas que tienen las rede sociales. Crédito: X/@aliasmanevol

La influencer finalizó su participación resaltando que, así como ella le da mucho apoyo a sus seguidores, ella ha recibido grandes muestras de cariño de su parte, por lo que está infinitamente agradecida.

“Muchas de las veces conoces a tanta gente tan extraordinaria por medio de las rede sociales, y de las cuales hasta hoy he hecho muchos amigos. Estoy agradecida con las redes sociales por eso”.