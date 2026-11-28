El CNA advirtió sobre los retos que enfrenta el sector agropecuario en México. Crédito: X/@PortalFruticola

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De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), los integrantes de ese sector deben enfrentar los estragos de la inseguridad, lo que genera un impacto en sus precios de entre 10 y 20 por ciento.

Este viernes, en conferencia de prensa, el presidente del CNA, Jorge Esteve, explicó que los impactos causados por la inseguridad dependen de la zona y el tipo de industria.

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Lo anterior, porque los grupos del crimen organizado logran tener acceso a las bases de ingresos de cada productor, empresario y transportista.

CNA advierte que la inseguridad impacta en los precios del sector agropecuario

Ante esta situación, Esteve reconoció que “estamos encontrando que, dependiendo de las zonas, entre 10 y 20 por ciento más caros los alimentos para las casas”.

Debido a esa problemática, los productores primarios tienen que considerar en sus presupuestos perdidas asignadas al pago de cuotas por extorsión, uno de los delitos que más afecta a los comercios en el país.

Consejo Nacional Agropecuario expone las dificultades que enfrenta el campo mexicano. Crédito: CNA

Operación de los criminales “se ha simplificado”

Desde la perspectiva del dirigente del CNA, la operación de los grupos delictivos “se ha simplificado”, con lo que cada vez están más expuestos a procesos de extorsión, lo que termina perjudicando a los consumidores.

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“Antes del crimen organizado, tenías que tener un par de cómplices. Ahora hay una simplificación administrativa; ya va directamente una persona, con una pistola, y te dice: “Dame dinero o te quemo tu lugar’.

“Ha habido una baja, sí, pero porque ha cambiado la modalidad”, expuso el representante agropecuario.

Productores también deben enfrentar el “costo reputacional” por sanidad y salarios

Las eventualidades en materia de seguridad no son el único problema que deben enfrentar los productores del campo, ya que también deben afrontar el “costo reputacional” en materia de sanidad e incrementos en materia laboral, reveló el Jorge Esteve.

Respecto a los salarios, Esteve Recolons consideró positiva la política de incrementos salariales que comenzó durante el gobierno de expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa con Claudia Sheinbaum Pardo.

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Sin embargo, señaló, no es justo recargar la estrategia en el sector privado, y no debe ser el único camino, en particular cuando sectores como el agropecuario difícilmente acceden a servicios de salud.

“En el campo, los que pagamos seguridad social es dinero tirado a la basura, porque yo pago (cuotas patronales), porque es la ley, pero tienen que dar servicios, porque la gente que se lastima no puede ir al hospital en zonas rurales, porque no existen y si van, no los atienden, por lo que terminas pagando doble”, dijo Esteve.

Además, México debe enfrentar el impacto sobre la reputación sanitaria que se consolidó en 30 años, gracias a una mayor exposición a emergencias como el gusano barrenador y plagas cuarentenarias.

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“Van resonando en la marca México, no se puede cuantificar”, agregó el CNA.

Jorge Esteve, presidente del CNA. Crédito: Especial

Necesario fortalecer recursos a sanidad

Previamente, el mismo CNA aseguró que la reducción de recursos al presupuesto de sanidad es un hecho que debe atenderse para tener una mejor posición ante la serie de retos que enfrenta el campo mexicano.

En la inauguración del 23 Foro Mundial Agroalimentario, Esteve Recolons urgió reforzar la sanidad nacional de la producción agropecuaria. El llamado llegó en medio de una serie de reducciones a los apoyos para el campo.

“Hemos visto, el Senasica (Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), cómo le han bajado más de 50 por ciento de presupuesto al campo, y esto nos pone en riesgo, a los pequeños productores, pero también a la alimentación de todos, y nos cierra la puerta a las exportaciones.

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“Cuando viajas por el mundo, no hay una vez que no nos digan: ‘¿Qué está pasando con su sanidad, por qué no se la toman en serio’”, comentó el dirigente del Consejo Nacional Agropecuario.

Frente a productores, empresarios y autoridades estatales y del gobierno federal, Esteve cuestionó que, pese al pago de servicios de sanidad, el presupuesto asignado al rubro se reduce cada año.

“No se vale que ustedes (Senasica) cobren servicios, los cuales cuestan; sin embargo, después esos servicios no están llegando”, cuestionó.

Senasica responde y defiende su presupuesto

Para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, los recursos disponibles para su operación son suficientes. Así lo indicó Javier Calderón Elizalde, director en jefe del organismo.

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El campo mexicano debe batallar con los costos de la inseguridad. Crédito: Especial

Consultado en el Foro Global Agroalimentario, Calderón Elizalde señaló que la propuesta de presupuesto para 2027 es similar a la del año anterior. Con las ampliaciones que se esperan, sostuvo, el recurso alcanzará para atender las demandas.

“Realmente, respecto al año pasado, la asignación de presupuesto es la misma, con un crecimiento menor, como todas las dependencias.

“Si bien nos hubiera gustado un presupuesto un poco más amplio, el Senasica tiene otra fuente de financiamiento, que son los ingresos por derecho, tiene sus autogenerados; eso típicamente en un año representa mil 800 millones de pesos, que la Secretaría de Hacienda nos autoriza como ampliaciones presupuestales”, aseguró tras los cuestionamientos del CNA.

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Este 2026, el presupuesto asignado al Senasica se ubicó en cinco mil 086.1 millones de pesos. La cifra representaó una reducción de 350 mil pesos respecto a 2025.

Sin duda, son tiempos complicados para el campo mexicano y los productores, por ello, el Consejo Nacional Agropecuario reveló que la inseguridad impacta en los precios del sector hasta en un 20 por ciento.