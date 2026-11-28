Un brigadista del Gobierno de la Ciudad de México entrega una cobija a una mujer y a una niña en la vía pública durante un operativo contra las bajas temperaturas. (X: Gobierno de la Ciudad de México)

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El Gobierno de la Ciudad de México reforzó los operativos de atención a personas en situación de calle ante el descenso de temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas previstas para este fin de semana.

Como parte del despliegue, brigadas de distintas dependencias recorren las calles para distribuir alimentos calientes, cobijas, ropa de abrigo y kits de invierno, así como ofrecer servicios médicos y vacunación.

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La administración encabezada por Clara Brugada Molina informó que, hasta el momento, se han entregado 21 mil 200 cenas calientes, el mismo número de kits de invierno —integrados por gorro, bufanda y guantes— y 21 mil 200 prendas de abrigo, entre chamarras y sudaderas.

A estas acciones se suman 300 vacunas contra neumococo, COVID-19 e influenza, además de mil 300 atenciones en medicina general, enfermería, salud mental y salud bucal. En conjunto, el gobierno capitalino contabiliza 63 mil 600 atenciones.

Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México reparten mantas, alimentos y bebidas calientes a personas en situación de calle en la vía pública. (X: Gobierno de la Ciudad de México)

¿Dónde se brinda atención a personas en situación de calle?

La estrategia opera mediante cuatro puntos de atención instalados en la Alameda, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y la Central de Abasto (CEDA). En estos espacios participan diariamente 80 servidores públicos de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), la Secretaría de Salud (SEDESA) y Protección Civil.

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De acuerdo con el gobierno capitalino, estos centros brindan atención a un promedio de mil 200 personas cada día.

El operativo también contempla recorridos itinerantes. Este viernes 28 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, cuatro vehículos recorrieron distintas rutas de la alcaldía Cuauhtémoc para distribuir pan y café caliente.

En estas labores participaron 168 elementos de las dependencias involucradas. Durante la jornada fueron atendidas 321 personas, a quienes se entregaron 321 kits de invierno, juegos de ropa de abrigo, cobijas y raciones de alimentos calientes.

Brigadas llegarán a Venustiano Carranza, GAM e Iztapalapa

El despliegue continuará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La elección de estas demarcaciones responde a que concentran, en conjunto, 75 por ciento de la población en situación de calle de la capital, por lo que representan puntos prioritarios para ampliar la cobertura de los servicios de asistencia.

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De manera paralela, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) desplegó 100 elementos en las cinco regiones de la ciudad para realizar labores preventivas y atender posibles emergencias derivadas de las precipitaciones.

Las lluvias y los vientos provocaron la caída de dos árboles y cuatro ramas en distintas alcaldías, sin personas lesionadas ni daños mayores.

Personal del Gobierno de la Ciudad de México entrega bebidas calientes y cobijas a personas en situación de calle durante un operativo nocturno por el descenso de temperatura. (X: Gobierno de la Ciudad de México)

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) movilizó 182 elementos y 55 equipos especializados para atender encharcamientos en siete puntos de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.

Entre las zonas afectadas estuvieron la Glorieta del Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, avenida Chapultepec, Circuito Interior y distintos tramos de las calzadas Ignacio Zaragoza y del Hueso.

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El Gobierno capitalino mantendrá personal y vehículos especializados en puntos estratégicos durante la madrugada, mientras continúan las condiciones de frío y lluvia previstas para la capital.