Búsqueda Marquesa Edomex fosas clandestinas Ocoyoacac (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx/FB)

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La jornada de convivencia y bienestar animal “La Marquesa está de Pelos” ya no se realizará este sábado 28 de noviembre en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, luego de que la región volvió a quedar bajo la atención pública por las denuncias sobre la posible existencia de fosas clandestinas.

La modificación de la actividad fue anunciada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), dependencia del gobierno del Edomex, que informó que el encuentro tendrá una nueva fecha y sede.

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El anuncio ocurrió después de que colectivos de madres buscadoras alertaron sobre la presencia de posibles puntos de inhumación clandestina en zonas boscosas y alrededores de cabañas de La Marquesa. Las denuncias reavivaron la preocupación por los hallazgos de restos humanos registrados meses atrás en este destino turístico.

Aunque la CEPANAF informó que el cambio obedece a causas ajenas a la institución, no explicó cuáles fueron los motivos específicos de la decisión ni confirmó que la modificación estuviera relacionada con las denuncias de desapariciones y fosas clandestinas.

Por ello, el cambio de sede y fecha coincide con un nuevo contexto de preocupación por la seguridad y los hallazgos en la región, aunque no existe una explicación oficial que vincule directamente ambos acontecimientos.

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Denuncian más posibles fosas clandestinas en La Marquesa

Búsqueda Marquesa Edomex fosas clandestinas Ocoyoacac (foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx/FB)

El señalamiento más reciente fue difundido el 25 de noviembre, cuando integrantes de colectivos de búsqueda denunciaron que en distintas zonas boscosas de La Marquesa y cerca de establecimientos de cabañas podrían existir más sitios utilizados para ocultar cuerpos.

Las buscadoras señalaron que han regresado a puntos donde anteriormente encontraron restos humanos, debido a la sospecha de que estos lugares podrían seguir siendo utilizados para abandonar víctimas.

La preocupación tiene como antecedente el hallazgo de cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas durante junio de 2026, en el paraje Valle del Silencio, en Ocoyoacac.

El descubrimiento ocurrió durante las investigaciones relacionadas con la desaparición de dos ciudadanos estadounidenses, Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, quienes fueron vistos por última vez el 20 de mayo en la Ciudad de México.

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Durante las diligencias, autoridades localizaron los cuerpos de tres hombres y una mujer. También se reportó el hallazgo de una extremidad humana en las inmediaciones de una zona de cabañas.

En marzo de este año, integrantes de colectivos también participaron en la Brigada Marquesa-Salazar, durante la cual localizaron prendas de vestir, zapatos, identificaciones, artículos personales y posibles restos óseos, que fueron entregados a las autoridades para su análisis.

Ante las nuevas denuncias, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México solicitó a la Fiscalía General de Justicia estatal ampliar las investigaciones y los operativos de búsqueda para determinar si existen otros puntos de inhumación clandestina.

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La Marquesa está de Pelos suspendido La Marquesa Edomex fosas suspendidas (Gob. Edomex)

La actividad estaba diseñada para reunir a familias y personas interesadas en el cuidado de sus animales de compañía, además de promover la adopción y la tenencia responsable.

Entre las actividades anunciadas se encontraban una megaclase de adiestramiento canino, consultas veterinarias, desparasitación, orientación sobre primeros auxilios, módulos de adopción y asesorías sobre tutela responsable.

También estaba contemplado el Mercadito de Huellas Solidarias, iniciativa destinada a recaudar fondos para apoyar a refugios y asociaciones protectoras de animales.

La jornada se había programado de las 10:00 a las 15:00 horas y buscaba generar un espacio de convivencia para las mascotas y sus propietarios.

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Sin embargo, la CEPANAF informó que la actividad se realizará en otra ubicación y fecha, cuyos detalles serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales oficiales.

Hasta ahora, la dependencia no ha publicado una nueva convocatoria ni precisado cuándo se llevará a cabo el encuentro.

De esta manera, la jornada queda suspendida en La Marquesa, mientras la zona enfrenta nuevamente cuestionamientos por las denuncias de madres buscadoras y los antecedentes de fosas clandestinas localizadas en el municipio de Ocoyoacac.