Se mantendrán las bajas temperaturas en el Edomex para las próximas horas (Gob. Edomex)

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Las bajas temperaturas, las posibles heladas y la presencia de lluvias marcarán las condiciones meteorológicas de este sábado 28 de noviembre en el Estado de México, debido a los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 y una masa de aire ártico, fenómenos que mantienen en alerta a las autoridades ante los riesgos para la población.

La Secretaría del Agua del Estado de México advirtió que las condiciones adversas continuarán durante el fin de semana, por lo que pidió extremar precauciones, especialmente en las regiones montañosas, el Valle de Toluca y los municipios del sur de la entidad.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de estos sistemas meteorológicos provocaría un marcado descenso de las temperaturas, con posibilidad de heladas, bancos de niebla y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Bajas temperaturas

Las autoridades consideran que es muy riesgoso visitar el lugar. (Operadores del Cerro de Jocotitlán)

Uno de los principales riesgos para este sábado será la persistencia de las condiciones de frío, particularmente en las zonas de mayor altitud, donde también existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve, así como formación de hielo en las superficies de rodamiento.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en las inmediaciones del Nevado de Toluca, la Sierra de las Cruces, conocida como La Marquesa, la Sierra de Río Frío, la Sierra Nevada, en la zona de los volcanes, Monte Alto y las partes altas de la región Mazahua.

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En estos puntos, la combinación de bajas temperaturas, humedad y niebla podría complicar la circulación vehicular, reducir la visibilidad y generar condiciones peligrosas para quienes transiten por caminos serranos.

Continuarán las lluvias fuertes en el sur del Edomex

clima Edomex lluvias bajas temperaturas frío (Gob. Edomex)

Además del frío, las precipitaciones permanecerán durante este sábado. El pronóstico contempla lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en un periodo de 24 horas, principalmente en el sur del Estado de México.

Los municipios de las regiones de Valle de Bravo, Tejupilco, Sultepec y Tenancingo se encuentran entre las zonas que requieren mayor atención preventiva, aunque la dependencia pidió no descuidar la vigilancia en el resto del territorio mexiquense.

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En Tenancingo, por ejemplo, se recomendó mantener vigilancia en barrancas, sistemas de drenaje pluvial y caminos serranos, debido a los posibles escurrimientos y acumulaciones de agua.

Mientras tanto, en el Valle de Toluca se deberá prestar atención a los puntos donde habitualmente se presentan inundaciones, así como a la capacidad de desalojo del agua pluvial, sin perder de vista las condiciones de frío.

Viernes estuvo marcado por lluvias de hasta 150 milímetros

clima Edomex lluvias bajas temperaturas frío (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Como antecedente, durante este viernes 27 de noviembre se pronosticaron precipitaciones más intensas, con lluvias puntuales de entre 75 y 150 milímetros acumulados en 24 horas, principalmente en el oeste y suroeste de la entidad.

De hecho, la lluvia se mantuvo durante toda la noche del viernes y parte de la madrugada de este sábado en los municipios del Valle de México.

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Estas condiciones, asociadas a la primera tormenta invernal y la masa de aire ártico, también contemplaron un descenso considerable de las temperaturas, rachas de viento y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

La Secretaría del Agua advirtió que las lluvias pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, escurrimientos, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves. Además, señaló que algunos de estos efectos pueden permanecer incluso después de que disminuya la intensidad de las precipitaciones.

Recomendaciones ante el frío y las lluvias

Ante el pronóstico para este sábado, la dependencia exhortó a la población a protegerse de las bajas temperaturas, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

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También pidió evitar:

Cruzar corrientes de agua o vialidades inundadas Extremar precauciones en caminos serranos Mantenerse alejados de cauces, barrancas y laderas susceptibles a deslaves Mantener libres de basura las coladeras y los sistemas de desagüe para facilitar el desalojo del agua pluvial.

Por su parte, las autoridades municipales y los organismos operadores de agua fueron llamados a reforzar la vigilancia de cauces y zonas susceptibles de inundación, revisar la infraestructura hidráulica y garantizar la disponibilidad de equipos de bombeo, maquinaria y personal para responder ante posibles contingencias.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1. Para reportar contingencias relacionadas con el agua, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) mantiene atención las 24 horas en los teléfonos 800 201 2489, para el Valle de México, y 800 201 2490, para el Valle de Toluca.

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