Un inflable gigante del oso Bolo desfila frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México bajo un cielo cubierto de nubes oscuras durante el Bolo Fest. (Visuales IA / Infobae México)

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El Bolo Fest 2026 podría tener un invitado poco esperado: la lluvia. El desfile navideño organizado por Liverpool se realizará este sábado 28 de noviembre en la Ciudad de México, en medio de las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el ingreso del Frente Frío número 8 y la formación de la primera tormenta invernal de la temporada.

Aunque miles de familias esperan reunirse para disfrutar de los globos gigantes, personajes y música que acompañan esta celebración, el pronóstico meteorológico anticipa precipitaciones durante las horas en que se desarrollará el recorrido.

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¿Lloverá durante el Bolo Fest 2026? Este es el pronóstico para CDMX

La probabilidad de lluvia será considerable en las zonas por donde pasará el desfile navideño. De acuerdo con el pronóstico meteorológico para la capital, tanto en la colonia San Rafael como la Roma Norte tendrán un 55% de posibilidad de precipitaciones a las 15:00 horas, porcentaje que aumentará al 60% a las 16:00 y volverá al 55% a las 17:00 horas.

Estos horarios coinciden con el desarrollo del Bolo Fest, programado para comenzar a las 15:00 horas, por lo que los asistentes podrían encontrarse con pavimento mojado y lluvias durante buena parte de la celebración.

Una infografía de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalla el pronóstico de frío. lluvias y posible caída de nieve para la capital.

El escenario está relacionado con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que prevé lluvias fuertes a muy fuertes del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

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Los acumulados podrían superar los 70 milímetros en distintos puntos de la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también advirtió que las precipitaciones podrían extenderse hasta la tarde del sábado. Incluso existe la posibilidad de caída de aguanieve en las zonas montañosas de la capital.

Primera tormenta invernal provocará frío y lluvias durante el desfile

El Frente Frío número 8 favorecerá la formación de la primera tormenta invernal de la temporada, con un descenso importante de las temperaturas en la Ciudad de México.

Para este sábado, las condiciones serán similares a las del viernes, con temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius y mínimas que podrían ubicarse entre -2 y 6 grados en distintos puntos de la capital, de acuerdo con el aviso especial de Protección Civil.

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Decenas de capitalinos salieron a la avenida del Paseo de la Reforma para disfrutar del desfile navideño. (YouTube: Liverpool México)

La posible caída de nieve o aguanieve estará limitada a las cumbres que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en el Ajusco, Chichinautzin y El Pelado. Las autoridades aclararon que no se espera nieve en la zona urbana.

Ante este panorama, quienes acudan al desfile deberán considerar la combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas, especialmente durante la espera y al finalizar el recorrido.

¿A qué hora empieza el Bolo Fest y cuál será la ruta en CDMX?

Liverpool confirmó que el Bolo Fest 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre a partir de las 15:00 horas. El desfile comenzará en la Fuente de la Diana Cazadora y avanzará hasta el Monumento a la Revolución.

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La entrada será gratuita y no se necesitarán boletos para presenciar el espectáculo, que contará con Santa Claus, Bolo y personajes de marcas como Disney, LEGO, Hasbro, Mattel, Playmobil, Bluey y Barbie.

La empresa también contempla una transmisión en vivo para quienes no puedan asistir presencialmente.

Recomendaciones para asistir al Bolo Fest bajo la lluvia

Ante el pronóstico de precipitaciones, las condiciones del recorrido podrían complicarse. Para quienes planean acudir, Protección Civil recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Entre las principales previsiones están:

Llevar impermeable o chamarra resistente al agua y evitar prendas que dificulten la movilidad.

Utilizar calzado cerrado con suela antiderrapante para reducir el riesgo de caídas.

Proteger teléfonos, identificaciones y otros objetos personales con fundas impermeables.

Mantener vigilados a los menores de edad y establecer puntos de reunión.

Evitar refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas si se presentan tormentas eléctricas.

No cruzar calles inundadas ni acercarse a corrientes de agua.

Con una probabilidad de lluvia de hasta 60% en las horas centrales del desfile, el Bolo Fest 2026 podría avanzar entre paraguas, calles mojadas y cambios de última hora.

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