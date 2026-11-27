Colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc (Gob. CDMX)

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La colonia Guerrero, en la Ciudad de México, enfrenta nuevos desafíos para conservar su identidad comunitaria y garantizar la permanencia de sus habitantes, pese a que hace cuatro décadas la organización vecinal permitió que numerosas familias pasaran de ser inquilinas a propietarias de sus viviendas, luego del terremoto de 1985.

El encarecimiento de los alquileres, la presión inmobiliaria, las desigualdades socioeconómicas y el deterioro de la infraestructura urbana figuran entre las principales problemáticas identificadas en el diagnóstico participativo De inquilinos a dueños: una historia de patrimonio y arraigo para imaginar el futuro, impulsado por Red Conéctate por tu Comunidad.

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El documento analiza las condiciones sociales, económicas, educativas y urbanas de este territorio mediante estadísticas oficiales y testimonios de sus habitantes. Su objetivo es identificar las necesidades actuales de la población y plantear alternativas para proteger el patrimonio habitacional y fortalecer la convivencia comunitaria.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la colonia Guerrero contaba con 47 mil 116 habitantes, equivalentes al 8.6 por ciento de la población de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, la distribución poblacional, según el estudio, presenta diferencias importantes. Los cuadrantes 4, ubicado en la zona centro poniente, y 5, en la zona norte, concentran 35 mil 845 personas, es decir, 76.1 por ciento de la población analizada. Esta concentración representa retos para la infraestructura, los servicios y la disponibilidad de espacios públicos.

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Desigualdad y vulnerabilidad en la colonia Guerrero

Colonia Guerrero alcaldía Cuauhtémoc CDMX (JurídicoSecGobCDMX/FB)

Uno de los principales hallazgos del diagnóstico es la desigualdad en las condiciones de bienestar entre las distintas zonas de la colonia. Los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), utilizados en la investigación para evaluar diferentes dimensiones socioeconómicas, alcanzan 72.7 por ciento en el cuadrante 1 y 72.6 por ciento en el cuadrante 2.

En contraste, el cuadrante 6 registra un indicador de 56.5 por ciento, lo que refleja mejores condiciones relativas de bienestar.

La vulnerabilidad también se manifiesta en el ámbito educativo. Los cuadrantes 1 y 2, ubicados en la zona sur, presentan los mayores índices relativos de vulnerabilidad, mientras que los cuadrantes 4 y 5 concentran el mayor número de personas en esta situación debido a su peso poblacional.

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Estos resultados evidencian que las intervenciones públicas deben considerar tanto las zonas donde las carencias son más intensas como aquellas donde existe una mayor cantidad de habitantes que requieren atención.

Gentrificación y encarecimiento de la vivienda

La colonia Guerrero enfrenta encarecimiento de la vivienda y gentrificación (Antonio Bermudez/FB)

La presión inmobiliaria representa otra de las preocupaciones de los habitantes. El diagnóstico advierte sobre el incremento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las transformaciones comerciales, procesos que pueden modificar las dinámicas del barrio y poner en riesgo la permanencia de sus residentes tradicionales.

La preocupación adquiere relevancia por la historia de organización social de la colonia, fundada en 1874 como un barrio de trabajadores, artesanos e inquilinos.

Desde los movimientos de inquilinos de 1922 y la creación de la Unión de Vecinos de la Guerrero en 1976, hasta los procesos de reconstrucción posteriores al terremoto de 1985, sus habitantes han protagonizado distintas luchas por el derecho a la vivienda y la permanencia en su territorio.

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Actualmente, esa identidad colectiva también enfrenta dificultades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, la iluminación, la limpieza y la seguridad. Los testimonios recopilados advierten que el deterioro de determinados espacios públicos y la percepción de inseguridad limitan su aprovechamiento como lugares de convivencia.

A ello se suman las presiones sobre el comercio tradicional y los mercados públicos, considerados parte fundamental de la vida económica y social del barrio, debido a su papel como espacios de encuentro entre vecinos.

Proponen proteger viviendas y recuperar espacios públicos

"De inquilinos a dueños: una historia de patrimonio y arraigo para imaginar el futuro", impulsado por Red Conéctate por tu Comunidad (especial)

Frente a este panorama, el diagnóstico plantea impulsar mecanismos de protección de vivienda, acciones de mejoramiento urbano, rehabilitación de espacios públicos y actividades comunitarias que fortalezcan la participación vecinal.

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La investigación se elaboró con información estadística oficial, principalmente del Censo 2020, cuatro grupos focales realizados durante 2025 con 48 participantes y dos entrevistas a profundidad. La organización precisa que el componente cualitativo recupera experiencias y percepciones, pero no pretende representar estadísticamente a toda la población.

Entre las principales fortalezas identificadas destacan la memoria histórica, las redes vecinales, el patrimonio cultural y la capacidad de organización comunitaria que ha caracterizado a la colonia Guerrero durante décadas.

Para Red Conéctate por tu Comunidad, el diagnóstico busca convertirse en una herramienta para identificar prioridades y orientar acciones conjuntas entre autoridades, organizaciones sociales, colectivos y habitantes.

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El reto, concluye el estudio, no consiste únicamente en conservar las viviendas y los edificios históricos, sino en garantizar condiciones sociales, económicas y comunitarias que permitan a las familias permanecer en la colonia Guerrero y continuar construyendo su futuro en el barrio.