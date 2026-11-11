México

Hay poco margen para aumento del salario mínimo en 2027, advierten patrones: señalan al débil crecimiento de la economía

Desde que los gobiernos de Morena llegaron al poder, los aumentos salariales han sido continuos, pero eso podría cambiar

Sector patronal advierte sobre el aumento al salario mínimo 2027. Crédito: X/ @LVN_Noticias
Sector patronal advierte sobre el aumento al salario mínimo 2027. Crédito: X/ @LVN_Noticias
Guardar

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, en 2018, y el relevo de Claudia Sheinbaum Pardo en el poder, los incrementos salariales han sido constantes, sobre todo, por encima de la inflación.

Sin embargo, hoy se dio a conocer, que el sector patronal presentó un análisis a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Canasami), en el que advirtió que el margen de maniobra para continuar con los incrementos al salario mínimo se ha reducido por los siguientes factores:

PUBLICIDAD

  • El bajo crecimiento económico.
  • La debilidad de la inversión.
  • El alza en costos.

Sector patronal advierte sobre poco margen de maniobra para continuar con los incrementos al salario mínimo

Dado que la fecha para conocer el aumento al salario mínimo de 2027 se acerca y Sheinbaum Pardo ha adelantado que seguirá siendo por encima de la inflación, la inversión privada presentó sus estimaciones al respecto.

“Las condiciones para absorber nuevos aumentos se han estrechado. Varios estudios coinciden en que hay menores márgenes.

“A esto se suman bajo crecimiento económico, debilidad de la inversión y otros costos laborales, como la reducción de la jornada a partir de 2027”, explica el análisis del sector privado conformado por los principales organismos cúpula.

Billetes peso mexicano dinero economía finanzas Mexico
En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

Llega el momento de aplicar la reducción de la jornada laboral

Además, el año entrante las empresas tendrán que dar paso a la implementación de la reducción de la jornada laboral.

De acuerdo con los cálculos de la inversión privada, el salario mínimo general ha aumentado 173 por ciento en términos reales entre diciembre de 2016 y mayo de 2026.

PUBLICIDAD

En ese sentido, actualmente ya cubre 78 por ciento del valor equivalente a 2.5 canastas básicas, que fue una meta fijada por el gobierno de México, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte dicho objetivo ya superó el 9 por ciento.

Se debe tener cautela con el incremento para el próximo año

Entre tanto, el sector argumento que las autoridades deben tener cautela al fijar el incremento para 2027, dado que el Producto Interno Bruto (PIB) es muy débil, hay una caída sostenida de la inversión fija bruta, contracción manufacturera prolongada, así como generación de empleo formal por debajo de la meta.

Ante esta situación, los sectores patronal, el obrero y el gobierno emitieron opiniones y análisis sobre la conveniencia o no de incrementar el salario mínimo para 2027 al nivel que se ha venido haciendo en los últimos años.

¿Cuándo se conocerá el nuevo salario mínimo?

La Conasami prevé instalar su sesión permanente entre este 23 y 27 de noviembre. La recepción de propuestas técnicas de sindicatos, cámaras patronales y organizaciones de la sociedad civil concluirá el 30 de noviembre.

A partir del 1 de diciembre, el Consejo tendrá facultades para votar la resolución final sobre el salario mínimo. El monto que se apruebe comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.

El procedimiento continúa una ruta legal con tres momentos clave:

  • 23 al 27 de noviembre: apertura de la sesión permanente del Consejo de Representantes.
  • 30 de noviembre: cierre del plazo para propuestas técnicas formales.
  • Desde el 1 de diciembre: votación y emisión de la resolución vigente desde el 1 de enero de 2027.

Cabe señalar que el salario mínimo general vigente en 2026 es de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 440.87 pesos diarios.

Logotipo con figuras geométricas triangulares sobre el texto CONASAMI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en fondo blanco con diseños tenues
El emblema de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presenta figuras geométricas y el nombre del organismo sobre un fondo blanco con ornamentos. (Conasami)

Empresarios y sindicatos expresan posturas encontradas

Los organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), planteó acotar el ajuste a un dígito, en un rango de 9 por ciento a 9.9 por ciento, o limitarlo a la inflación observada más un punto porcentual.

Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, planteó moderar el ritmo de los aumentos al salario mínimo, luego de incrementos de doble dígito desde 2019. Advirtió que mantener esa tendencia podría afectar la permanencia de las empresas, en especial las pequeñas y medianas.

El sector patronal propone un ajuste equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales. Banxico reportó una inflación mensual promedio de 3.77 por ciento entre enero y septiembre, por lo que el aumento para 2027 sería cercano a 5.77 por ciento bajo ese criterio.

Mientras que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) propuso un aumento de 12 por cento al salario mínimo con el argumento de avanzar hacia una remuneración digna. Luis Munguía Corella, presidente de la Conasami, señaló que la definición sobre el Monto Independiente de Recuperación será uno de los puntos centrales de la discusión.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) también perfila una solicitud de 12 por ciento para la negociación de 2027. Janitzio Soto Elguera, dirigente estatal de la central obrera, informó que esa será la propuesta de las organizaciones afiliadas.

Aumento del 12 por ciento por encarecimiento en productos y servicios

Soto Elguera sostuvo que la petición de un alza de 12 por ciento responde al aumento en los precios de productos y servicios que resienten los hogares mexicanos. Reconoció que el porcentaje podría ser considerado alto por el sector patronal, por lo que prevé una negociación en la que sindicatos y empresarios defenderán sus posturas.

Cuesta de enero
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordo un aumento de 7 pesos al salario mínimo para el 1 de enero del 2017, por lo qu este será de 80.04 peso diarios. La imagen en un mercado en donde tan solo un kilo de jitomate cuesta $18 pesos, mientras que el limón esta en $14 y la cebolla $10 pesos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Mientras se define el ajuste al salario mínimo, estimaciones del sector privado anticipan que los salarios en general podrían aumentar 5.1 por ciento en 2027. La cifra se ubicaría por encima de la inflación proyectada de 3.8 por ciento, mientras que las remuneraciones del personal operativo sindicalizado podrían crecer hasta 6.2 por ciento.

Será intensa la discusión por el aumento al salario mínimo, en tanto, el sector patronal ofreció sus argumentos y advirtió que hay poco margen de maniobra para continuar con los incrementos en 2027.

Temas Relacionados

MéxicoClaudia SheinbaumSalario MínimoJornada LaboralEconomíaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

El Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibirá la Noche de las Estrellas 2026 con una jornada de actividades gratuitas

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre: ingreso de Frente Frío provocará lluvias en el norte del país

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre: ingreso de Frente Frío provocará lluvias en el norte del país

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

Imagem Films México confirma los cambios que entran en vigor este jueves 12 de noviembre, mientras Emilio Treviño conserva su personaje en ambas versiones disponibles en cines

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

¿Nuevo nepo babie en Morena? Pedro Haces pide licencia como diputado y buscará la candidatura de Tlalpan

El legislador capitalino es hijo del líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)

¿Nuevo nepo babie en Morena? Pedro Haces pide licencia como diputado y buscará la candidatura de Tlalpan

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de noviembre? Líneas 4 y 5 del MB con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de noviembre? Líneas 4 y 5 del MB con afectaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Ernestina Godoy se reúne con la ONU para reforzar la lucha contra las drogas sintéticas en México

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora Maru Campos supiera de la presunta operación de la CIA en el estado

Mexicano queda detenido sin derecho a fianza tras hallarle 200 kilos de metanfetamina en Georgia, Estados Unidos

Organizaciones registran desplazamiento forzado masivo en la Sierra Tarahumara por acciones del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

Noche de las Estrellas 2026 en el Planetario Luis Enrique Erro: entrada libre, telescopios y talleres para toda la familia

Destapan a los actores de doblaje que reemplazarán a Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez en Wildwood

Fátima Bosch responde a supuestos favoritismos para Miss Universe 2026 y se alista para entregar la corona a su sucesora María Vargas

Abogados de Vadhir Derbez rechazan que el actor esté prófugo y acusan narrativa dolosa de la Fiscalía

Van más allá del reality show, Natalia Alcocer y Pablo Montero planean reencuentro tras la La Granja VIP

DEPORTES

Al borde del llanto, Humberto “Chupete” Suazo se conmueve en investidura al Salón de la Fama

Al borde del llanto, Humberto “Chupete” Suazo se conmueve en investidura al Salón de la Fama

Quién es Pedro Hernández Calderón: el exportero de Atlas, Santos y Necaxa es acusado de traficar falsos relojes de lujo

El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Irma “Torbellino” García: de inspectora policial en la PBI a coronarse como campeona mundial unificada