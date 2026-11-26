El viernes 27 de noviembre de 2026 no habrá clases en ninguna escuela de educación básica pública ni privada incorporada al Sistema Educativo Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases este viernes 27 de noviembre por la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que genera un puente de tres días consecutivos para los alumnos de educación básica en todo el país.

Las actividades escolares se reanudan el lunes 30 de noviembre.

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El descanso aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como de instituciones privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El puente abarca el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre de 2026.

La suspensión aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. (Cuartoscuro)

El viernes 27 de noviembre no es feriado laboral

A diferencia del puente del 16 de noviembre, cuando el tercer lunes de noviembre funcionó como descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 27 de noviembre no está contemplado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo como día festivo.

Los trabajadores deberán cumplir con su jornada habitual ese día.

El calendario escolar 2026-2027 está publicado en el portal oficial de la SEP: educacionbasica.sep.gob.mx. Crédito: Cuartoscuro

La suspensión de clases responde únicamente a una jornada de planeación pedagógica para el personal docente y directivo.

Mientras los alumnos descansan, los maestros participan en actividades de revisión del aprendizaje y organización escolar.

Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases

El CTE es un espacio de trabajo colegiado en el que participan docentes, directores y supervisores de cada plantel.

Durante estas sesiones, el personal revisa los avances académicos del ciclo, identifica áreas de mejora y planifica las estrategias pedagógicas para las semanas siguientes.

La SEP programa estas reuniones a lo largo del año escolar para garantizar que las comunidades educativas puedan dedicar tiempo completo al análisis de los resultados sin interrumpir la dinámica del salón de clases.

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El Consejo Técnico Escolar (CTE) fue instaurado por la SEP como espacio de trabajo colegiado entre docentes y directivos de cada plantel. (Cuartoscuro).

Por eso, los alumnos no asisten a la escuela en estas fechas.

Para el ciclo 2026-2027, el calendario oficial contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar: el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 27 de noviembre de 2026, y el 29 de enero, el 26 de febrero, el 30 de abril, el 28 de mayo y el 25 de junio de 2027.

Cada una de estas fechas representa una suspensión de clases para los estudiantes y cae normalmente el último viernes de cada mes.

Cuándo regresan las clases después del puente del 27 de noviembre

El regreso a las aulas está programado para el lunes 30 de noviembre.

No hay extensión del descanso ni días adicionales contemplados en el calendario oficial entre el puente del 27 y el cierre del mes.

Después de ese regreso, la siguiente pausa significativa para los estudiantes son las vacaciones de invierno.

El regreso a clases el 30 de noviembre deja solo tres semanas de actividades escolares antes de las vacaciones de invierno. (Cuartoscuro)

El calendario de la SEP establece que el último día de clases antes de ese receso será el viernes 18 de diciembre de 2026, y las vacaciones iniciarán formalmente el lunes 21 de diciembre.

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Qué sigue en el calendario escolar 2026-2027 después de noviembre

El calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla un total de 185 días efectivos de clases para educación básica.

Las suspensiones están distribuidas a lo largo de los diez meses del ciclo para dar lugar a feriados nacionales, sesiones del CTE y periodos vacacionales.

Tras las vacaciones de invierno, el calendario registra varias suspensiones en los primeros meses de 2027.

La mayoría de las sesiones del CTE caen el último viernes de cada mes para minimizar la interrupción de la semana escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de diciembre habrá suspensión de labores docentes por Navidad. En enero, el 29 y el 1 de febrero forman un puente por el aniversario de la Constitución.

El 26 de febrero corresponde a otra sesión del CTE, y el 15 de marzo es suspensión por el natalicio de Benito Juárez.

El calendario también marca el 5 de mayo como día de suspensión en conmemoración de la Batalla de Puebla, y el 30 de abril y el 28 de mayo como sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar.

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Dónde consultar el calendario escolar oficial

El calendario escolar 2026-2027 está disponible en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública, a través del enlace oficial https://educacionbasica.sep.gob.mx/publica-sep-calendario-escolar-2026-2027-para-educacion-basica-y-normal/.

Ahí las familias pueden verificar todas las fechas de suspensión, vacaciones y días de registro de calificaciones que aplican para preescolar, primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas incorporadas al sistema nacional.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública establece 185 días de clase para la educación básica en México. (SEP)

La SEP recomienda consultar directamente el documento publicado en el DOF para confirmar que las fechas correspondan al calendario vigente, ya que las instituciones privadas pueden tener variaciones menores según su régimen de incorporación.