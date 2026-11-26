Un hombre armado con un machete mantiene retenida a una mujer en la entrada de un domicilio ante la presencia de elementos de la Policía Estatal. De acuerdo con los reportes del municipio de Progreso, Yucatán, el sujeto utilizó a su pareja como rehén para evitar su detención por parte de los agentes policiales, provocándole heridas en el rostro durante la confrontación en la vía pública.

Guardar

Valentín “N”, de 32 años, fue detenido en Progreso, Yucatán, luego de que presuntamente agredió y amenazó con un machete a una mujer identificada como su pareja durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el hombre, originario de Veracruz, mantuvo retenida a la víctima en la colonia Revolución, cerca del Rancho San Pedro, cuando los agentes acudieron tras recibir un reporte ciudadano.

PUBLICIDAD

Al llegar a la calle 33, los policías encontraron al sujeto con la mujer y un machete. Los uniformados dialogaron con él para que la liberara, mientras permanecía armado y utilizaba a la víctima para intentar evitar la intervención.

Durante el operativo, Valentín “N” empujó a la mujer hacia los agentes, soltó el arma e intentó escapar corriendo. Los policías lo alcanzaron y concretaron su detención después de una breve persecución.

Valentín de 32 años y originario de Yucatán, fue arrestado tras la agresión mientras su esposa fue al hospital por lesiones en la cara y crisis nervioa Foto: Captura de pantalla video

La mujer recibió atención por una lesión en el rostro

Paramédicos de la SSP atendieron a la mujer por una lesión en el rostro. Tras la valoración médica, determinaron que no requería traslado a un hospital.

Los primeros reportes indicaron que la víctima también presentó una crisis nerviosa durante la intervención. Los policías lograron liberarla después de varios minutos de diálogo con el hombre armado.

PUBLICIDAD

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica por los hechos ocurridos en el puerto de Progreso. Hasta que exista una sentencia, se presume su inocencia.

El hombre fue finalmente arrestado tras aproximadamente media hora de agresión y resistirse, su esposa fue hospitalizada pero sin heridas graves Foto: Policía Yucatán

La agresión ocurrió el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Robo con machete termina en arresto también en Yucatán

La noche del 10 de noviembre un asalto con violencia se registró en una tienda de conveniencia 7-Eleven, ubicada sobre la calle 42 por 51 del fraccionamiento Francisco de Montejo,movilizando a los cuerpos de seguridad tras la rápida denuncia ciudadana.

De acuerdo con los reportes, un sujeto ingresó al establecimiento portando un machete, con el cual comenzó a discutir y amenazar al empleado encargado del lugar. Los momentos de tensión fueron captados en video por clientes de una taquería situada frente al negocio, quienes difundieron los hechos en tiempo real a través de redes sociales bajo el usuario Negrito Ortiz.

PUBLICIDAD

Un hombre robó una tienda armado con un machete en el fraccionamiento Francisco de Montejo, posteriormente fue detenido por las autoridades Foto: Especial

Ante la agresión, los comensales alertaron de inmediato a las autoridades mediante el número de emergencias 911. Minutos después, dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio.

Al verse superado por la presencia policial, el presunto asaltante no opuso resistencia, depositó el arma blanca en el suelo y se entregó de manera pacífica. Los oficiales procedieron a su detención y lo subieron a una patrulla, mientras que el segundo equipo de agentes recabó la declaración del trabajador afectado para esclarecer los motivos del ataque.

Gracias a la rápida intervención ciudadana y la pronta respuesta de la policía, el asalto fue frustrado y el implicado quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

PUBLICIDAD

Incidencia delictiva en el estado

omún ante el Ministerio Público, la cifra más alta en cinco años y un 4.93% superior al total de todo 2025 (5,357 casos), aunque mantiene una de las tasas más bajas del país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama de incidencia delictiva (2025–2026)

• Fuero común en 2026: El acumulado de enero a septiembre superó los totales anuales de 2022 a 2025, impulsado por un repunte marcado en el primer semestre.

• Comparativa nacional: Pese al incremento en las carpetas de investigación, Yucatán sigue ubicándose entre los estados con menor incidencia delictiva por habitante en México, muy por debajo del promedio nacional.

PUBLICIDAD

• Delitos en negocios (ENVE): Según datos del INEGI, Yucatán registró la menor tasa de incidencia delictiva por cada 10,000 unidades económicas en 2025 (3,373 delitos) y un costo promedio por unidad económica de 24,836 pesos (frente a los 44,560 pesos del promedio nacional).

• Percepción y delitos empresariales: Reportes recientes de la ENVE señalan que la percepción de inseguridad en negocios locales subió del 24.5% al 35.6%, con el robo hormiga y la extorsión entre los ilícitos más señalados por el sector comercia