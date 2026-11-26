(REUTERS/Daniel Becerril)

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El empate sin goles en Monterrey no cambió la confianza de Guillermo Almada en el Club América. Después del primer capítulo de los cuartos de final del Apertura 2026, el entrenador uruguayo aseguró que las Águilas tienen las condiciones para superar a Rayados y conseguir su boleto a las Semifinales.

El conjunto azulcrema tuvo la oportunidad de tomar ventaja en el marcador, especialmente porque jugó con un futbolista más durante buena parte del encuentro. Sin embargo, no consiguió capitalizar sus aproximaciones y tendrá que resolver la eliminatoria en casa.

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Pese a la falta de contundencia, Almada consideró que el desempeño colectivo fue positivo. Su argumento principal fue la cantidad de ocasiones que generó América y la dificultad que representó superar a Luis Cárdenas, quien tuvo una actuación destacada bajo los tres palos.

Almada confía en que los goles del América aparecerán en la vuelta

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El técnico azulcrema descartó que la falta de anotaciones sea motivo de preocupación, pues considera que sus delanteros cuentan con la calidad necesaria para marcar la diferencia. También recordó que América fue el equipo con mayor producción goleadora durante el torneo regular.

“A veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega, está para eso y tuvo una noche destacada, que no nos permitió, junto con la precisión en la definición, llevarnos el partido, pero estoy completamente convencido de la categoría de los delanteros que tenemos, seguramente si seguimos con esta generación los goles van a venir”, señaló.

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Almada insistió en que la generación de oportunidades es una señal positiva y expresó su confianza en que sus atacantes responderán cuando la eliminatoria lo requiera.

“No me cabe ninguna duda que van a aparecer en los momentos decisivos. Fuimos el que marcó más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo... lo que me preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control, tratamos por adentro, por fuera”, explicó.

¿Cuándo se define el pase a Semifinales entre América y Rayados?

(REUTERS/Daniel Becerril)

Las Águilas tendrán la oportunidad de cerrar la serie frente a su afición el próximo sábado 28 de noviembre, cuando reciban a Monterrey en el Estadio Banorte.

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El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Después del 0-0 en la ida, ambos equipos buscarán el resultado que les permita continuar en la pelea por el título del Apertura 2026.