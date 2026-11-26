La representación diplomática se solidarizó con las familias de las víctimas y deseó recuperación a los lesionados, sin informar si hay connacionales afectados por el siniestro en la zona de Warraq3

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La Embajada de México en Egipto expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo egipcios por la pérdida de vidas humanas en el accidente ocurrido cerca de El Cairo. La tragedia fue la explosión de un camión cisterna que provocó un incendio masivo. Según el balance más reciente, dejó 31 muertos y 21 heridos, además de decenas de vehículos calcinados.

El mensaje de la representación mexicana

A través de su cuenta oficial en X, @EmbaMexEgipto, la sede diplomática se solidarizó con las familias de las víctimas. También deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

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El mensaje, publicado hace unas ocho horas, no menciona si hay mexicanos entre los afectados. Tampoco incluye cifras ni detalles del siniestro. Es una condolencia institucional dirigida a Egipto.

Qué ocurrió en la carretera de circunvalación

El Ministerio de Salud egipcio confirmó el saldo más reciente luego del percance en la carretera de circunvalación de Warraq, donde 39 ambulancias trasladaron a personas con quemaduras e inhalación de humo. (Photo by Mahmoud el-KHAWAS / AFP)

El percance se registró la noche del miércoles 25 de noviembre. La explosión del camión, cargado con bombonas de gas y otros derivados del petróleo, ocurrió en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, en la gobernación de Guiza.

De acuerdo con las primeras pesquisas de la Fiscalía del norte de Guiza, el camión se desvió de su trayectoria y chocó contra una barrera de hormigón. Eso provocó la explosión e incendio de su carga y la propagación de las llamas a 24 vehículos colindantes.

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Otros medios reportaron cifras distintas. Hablaron de al menos 27 vehículos calcinados, entre particulares, microbuses y taxis, en uno de los túneles del distrito de Warraq.

Balance de víctimas y atención médica

El sospechoso habría confesado que manejaba a 110 kilómetros por hora y cambiaba de carril durante el percance, aunque la Fiscalía del norte de Guiza no ha establecido las causas definitivas. (Photo by Mahmoud el-KHAWAS / AFP)

Las cifras han cambiado con el paso de las horas:

Primeros reportes: al menos 30 muertos y una veintena de heridos.

Balance más reciente: el Ministerio de Sanidad egipcio confirmó 31 fallecidos y 21 heridos.

Estado de los lesionados: un reporte señaló que cuatro de los heridos permanecían en estado crítico.

El Ministerio de Salud informó que 39 ambulancias participaron en el rescate y el traslado de los heridos, junto con personal de Protección Civil y Bomberos. Los lesionados fueron llevados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba. Los centros médicos recibieron pacientes con quemaduras y afectaciones por inhalación de humo.

Las autoridades de tránsito cerraron el tramo afectado y habilitaron desvíos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Condolencias del presidente Al Sisi

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, expresó sus condolencias y dispuso brindar asistencia a los heridos y a las familias de los fallecidos. El mensaje de la Embajada de México se suma a las muestras de solidaridad por el siniestro.

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Detienen al presunto responsable

Este jueves 26 de noviembre, las autoridades egipcias detuvieron al presunto responsable del accidente. Según los reportes, el sospechoso confesó que chocó contra el camión cisterna mientras conducía a 110 kilómetros por hora y realizaba maniobras entre carriles.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido una conclusión definitiva sobre las causas. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Un país con graves cifras de seguridad vial

El siniestro vuelve a poner en el centro el tema de la seguridad en las carreteras egipcias. Según la agencia estatal de estadísticas, casi 6.000 personas murieron en accidentes de tránsito durante el último año relevado, frente a más de 5.200 del período anterior.

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En enero pasado, un choque múltiple cerca de la provincia de Beni Suef, en el sur del país, dejó 21 muertos y 16 heridos. Ese hecho se considera uno de los más graves de los últimos meses.

Lo que se sabe y lo que falta por aclarar

Lo confirmado hasta ahora:

El accidente ocurrió el 25 de noviembre en la carretera de circunvalación de Warraq, Guiza.

El balance oficial es de 31 muertos y 21 heridos .

Hay un detenido , señalado como presunto responsable.

La Embajada de México en Egipto expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo egipcios.

Lo que sigue pendiente:

La Fiscalía no ha dado a conocer los resultados finales de la investigación.

No hay información pública sobre mexicanos afectados.

La cifra de víctimas podría variar, dado que hay heridos en estado crítico.

La Embajada de México seguirá, como en otros casos, atenta a la evolución de los hechos. Cualquier novedad sobre posibles connacionales afectados se informaría a través de la cancillería y de la representación diplomática en El Cairo.