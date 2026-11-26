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En la apertura del día, el euro se cotiza en 21,59 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,26% respecto al precio previo de 21,32 pesos, según información de Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un avance del 3,1%, mientras que en el último año su variación interanual se sitúa en un incremento del 4,73%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, avanzando durante dos días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 12,75%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 7,33%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.