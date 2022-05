La mexicana Ximena Santaolalla habló con Infobae de su reconocimiento con el premio de literatura Mauricio Achar

A veces despierto temblando

La historia que hay detrás de “A veces despierto temblando” son ficticias, pero no sorprendería que alguno de estos hechos haya sido verdad. Es así como Ximena Santaolalla inaugura su aventura al mundo literario, no solo con su primera novela, sino que también fue acreedora del Premio Mauricio Achar 2021.

El texto incluye elementos que reflejan, no solo la problemática migrante, sino también una visión de lo que pasó entre 1982 y 1983, cuando se impuso el dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala. A través de diferentes voces, Santaolalla realizó una narrativa muy desgarradora y que muestra la cultura del país.

En entrevista con Infobae Leamos, la galardonada confesó que se siente feliz y muy “honrada” de recibir este premio ya que “es como un reconocimiento muy especial a mi trabajo y no podría estar más agradecida, además de que es un premio que yo admiro y que las personas que lo han ganado antes que yo, todas me parecen que han publicado novelas interesantes, buenas, entonces estoy...no puedo estar más contenta”.

Una de las cosas que me sorprenden del libro es la temática de Guatemala, un tema que muestras y que además conociste bien su historia ¿Cómo inicias a interesarte sobre el tema?

Empecé a interesarme sobre el tema por un comentario de una persona que conocí de Guatemala que me comentó que le parecía, bueno que tenía la impresión de que en México no conocíamos mucho sobre Guatemala, en otras palabras. Yo la verdad me dije a mí, honestamente, pues si, la verdad no sé mucho de Guatemala, nunca he visitado Guatemala, nunca he leído algo sobre Guatemala y tengo ganas de hacerlo.

En ese momento fue lo que pensé y no me esperaba todo lo que me encontré y fue, por un lado, como una indignación y un enojo y ganas de hablar sobre ello con otras personas, pero también al mismo tiempo fue enamorarme de un país que es nuestro vecino como mexicanos y que yo no sabía de la riqueza cultural y literaria.

Tiene muchas cosas de las que si me fui enamorando, además de horrorizarme de su historia reciente, pero no nada más fue ese lado más negativo y esa indignación, sino también como algo que me empezó a interesar por su belleza, por lo que había ahí que yo no conocía.

Una de las cosas que me llaman la atención y que mencionas es que tienes cuentos anteriores que empezaron a ayudarte para poder realizar la obra ¿cómo fue esa unión entre el cuento y tratarlo como novela?

Esta es mi primera novela y no me sentía capaz de escribir una novela, entonces decidí empezar haciendo un cuento que era el de Francisco “Chinchilla” que ya nada tiene que ver con lo que está en la novela. Era totalmente otra cosa.

Francisco “Chinchilla” tenía una historia diferente en al que él estaba buscando, creo que al inicio era él quien estaba buscando a su hijo. Algo alejado de la historia, que al final terminó siendo la novela, porque yo nada más pensaba escribir un cuento sobre Francisco “Chinchilla”.

Después pensé, ´bueno, por qué no también escribo sobre otro de los personajes que apareció en el cuento de Francisco ´Chinchilla´ y hago el suyo. Después tomé otro personaje que aparecía en su cuento y ya tenía tres o cuatro con los que no estaba nada contenta, pero como estaban todos entrelazados empecé a plantearme seguir y si se convierte en una novela.

Yo sentía que había muchas voces que podían participar en la misma historia. No solamente una o dos o tres.

De los momentos que ocurre en la novela y que sorprende al lector fue cuando Lucía da a luz y que a pesar de ser ficción ¿cuántas cosas más no pasaron, cuántas cosas más te encontraste en los documentos en donde investigaste?

Me encontré muchas cosas. Me encontré muchos testimonios, me encontré varias entrevistas en internet, aunque en realidad me basé en más en la sentencia de genocidio en “Guatemala nunca más, memoria del silencio”. También en un libro que se llama “Memorias del Peten”, otro libro que se llama “Pelotones de la muerte” que habla sobre los entrenamientos militares en Guatemala.

Me encontré muchísimas cosas muy impresionantes, pero no podía ponerlo todo, porque por un lado, los más importantes es que la novela tenga un hilo conductor y una narración para que, pues quien quiera leerla la pueda disfrutar y no sienta que está leyendo como un expediente.

Yo, como abogada me interesa leer expedientes judiciales, las sentencias, los reportes de este tipo, pero no son fáciles de leer y tampoco no son agradables de leer. Dije, a ver cuáles son las historias que más quisiera contar ¿Qué historias me han llegado más? Me impactó mucho el pensar que hay gente que no sabe qué pasó con sus hijos, si a lo mejor siguen vivos.

Leyendo todas estos documentos y en especial sentencias y declaratorias, testimonios dije, a ver ¿cuáles me han conmovido y quisiera contar? Y una fue el tema de no saber qué pasó con la familia, no saber si tus hijos, a lo mejor, si sobrevivieron.

¿Crees que hoy en día, en Latinoamérica hay más control en la violencia o vez que está peor?

No podría decir que yo soy una experta en eso. No sabría cómo contestar esa pregunta: no creo que esté peor, pero tampoco sé si está mejor. Todavía se pueden dar situaciones muy parecidas a la de Guatemala, creo que todavía es fácil que EEUU intervenga en países latinoamericanos.

Creo que todavía es fácil ocultar información, a pesar de la s redes sociales y del internet. Se pueden dar situaciones muy difíciles, incluso, sin importar que exista un acceso mayor a la información, como ahora está pasando tal vez en El Salvador y otros lugares de Latinoamérica.

No creo que esté mejor, no creo que tampoco esté peor, pero creo que estamos más o menos con la misma vulnerabilidad.

No solo lo podemos decirlo de México y otros países, sino también hay que verlo desde los migrantes que es algo que existe y que no hay un control, por eso pregunto ¿crees que también sea un llamado a las autoridades para que se pueda analizar la situación?

No lo pensé como un llamado a nada, solamente sentí que era una historia que había que contar de una manera más accesible y finalmente, tratar de voltear a ver hacia ese lugar por ser un país vecino y porque muchas personas que vienen de Centroamérica y para pasar a EEUU deben de pasar por México, entonces en realidad yo si estaba pensando en ¿cómo podrías sensibilizar un poco las situaciones de diferentes países y a la violencia que han sufrido ciertos países cercanos a quienes cruzan por México? y no lo hacen por tomar una aventura, ni por ninguna otra razón, más que no hay de otra, es la manera de sobrevivir o de querer tener una vida mejor como todos queremos ser felices, dejar de sufrir y tener una vida bonita.

Tenía ganas de mostrar ese lado de la historia de Guatemala que es parte de lo que ha generado que no se pueda vivir tranquilamente en ese país, para muchas personas. También pasa en México y en todo Centroamérica pasa y en general en muchos países en Latinoamérica, entonces si estaba pensado también en el tema de la migración por ser mexicana y porque por aquí se cruza.

¿Qué fue lo que encontraste a Iris Yasmín y a Claudia Paz?

He seguido sus carreras. Sabía que ellas habían estado involucradas, o más bien, habían realizado como una a la fuerza y otro en el caso de la Fiscal, en el caso del Genocidio contra Ríos Montt que en el 2012. Creo que la acta se se dictó en 2013 y siguiendo sus carreras y siguiendo un poco sus vidas fue que empecé a seguirlas.

Ahora me presentaron a Claudia Paz y Paz y la invité a presentar la novela y ella estará con nosotros.

¿Qué fue lo qué más te dolió al escribir este libro?

La verdad a mí lo que más me duele es la historia de Aura que bueno, está en la novela. La historia de esta joven que es secuestrada y que luego además tiene un hijo, producto de una violación y además pierde a ese hijo, entonces a mí me ha dolido mucho leer todos los casos de violencia sexual, en particular, que se dan mucho más contra las mujeres que contra los hombres, aunque también hay casos contra los hombres, pero eso es lo que me ha partido el corazón, de leer esas historias de cómo los cuerpos son usados para el placer sexual y además de todo, como a veces implica un embarazo y todo lo que se deriva de ello. A mí me ha impresionado mucho.

