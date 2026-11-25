La Alerta de Violencia de Género en Veracruz no ha sido efectiva a 10 años de su implementación. Crédito: Sol Veracruz

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En medio de una reciente ola de feminicidios en Veracruz y a 10 años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por feminicidio, colectivos feministas expresaron sus preocupaciones e inconformidades.

Ante esta situación, las feministas en Veracruz denunciaron que persiste la impunidad, la simulación gubernamental y el debilitamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.

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Alerta de Género en Veracruz ha sido poco efectiva a 10 años de su declaratoria

La Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever) advirtió que, tan solo el pasado fin de semana, se registraron cuatro feminicidios en la entidad; situación que exhibe que han sido poco efectivos los mecanismos extraordinarios implementados desde 2016 para frenar las agresiones contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización acusó a las autoridades estatales de privilegiar la politizacíón de las instituciones y el maquillaje de cifras por encima de la atención efectiva del problema.

“A una década de su implementación, predomina el desinterés por evaluar y mejorar los mecanismos existentes, porque no existe una política pública medible enfocada en la prevención”, expresó la Remufever.

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Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)

Víctimas no confían en las instituciones

El colectivo también denunció la escasez de personal capacitado en las instituciones responsables de la procuración de justicia y atención a las víctimas, así como las dificultades que enfrentaron las mujeres y sus familias para acceder a la reparación del daño.

También advirtió que los procedimientos institucionales provocaron una gran cantidad de desistimientos de las víctimas debido al desgaste físico, mental, moral y económico.

Urgen al gobierno de Rocío Nahle revertir los recortes presupuestales

En medio de un panorama adverso, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz exigió al gobierno de la morenista Rocío Nahle revertir los recortes presupuestales, así como transparentar el ejercicio de los recursos destinados a combatir la violencia de género y garantizar la incorporación de personal especializado.

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Al tiempo que demandó la presentación de informes públicos, precisos y verificables sobre las acciones emprendidas y los resultados obtenidos desde la declaratoria de la alerta.

“Sin presupuesto, sin evaluación real y sin voluntad política, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres no pueden funcionar”, lamentó.

44 por ciento de las mujeres veracruzanas han sufrido violencia sexual

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, citadas por la organización, 44.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Veracruz sufrió violencia sexual a lo largo de su vida.

Mientras que el 28 por ciento enfrentó violencia económica, patrimonial o discriminación en el estado.

Para poder revertir esta situación, la organización urgió a incorporar la atención a la salud mental en las políticas públicas, ante las afectaciones derivadas de las agresiones, la precariedad económica y la sobrecarga de las labores de cuidados.

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Una ilustración sobre violencia intrafamiliar representa a una mujer acorralada contra la pared frente a la sombra de un agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de mil 600 mujeres fueron asesinadas en México entre enero y septiembre de este año

El pasado fin de semana, un diario de circulación nacional publicó que, a 11 años de la implementación de la primera declaratoria de Alerta de Violencia de Género en México, las medidas extraordinarias impulsadas por las autoridades resultaron insuficientes para frenar las agresiones.

Lo anterior quedó exhibido este mismo año, ya que entre enero y septiembre de 2026 fueron asesinadas mil 618 mujeres, de las cuales 518 fueron víctimas de feminicidio y mil 100 de homicidio doloso.

Diputada del PT en Hidalgo denunció que fue víctima de abusó sexual

Este miércoles, en Hidalgo, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Orquídea Larragoiti Osorio denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del diputdado federal y comisionado nacional pestista en la entidad, Francisco Javier Vázquez Calixto.

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En el marco del inicio de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la legisladora, en la sede del Congreso del estado, afirmó que la agresión es reciente.

“Hoy quiero hacer una denuncia pública porque hace dos meses y medio, aproximadamente, sufrí una situación humillante, denigrante y violenta por parte del comisionado nacional de mi partido aquí en Hidalgo y diputado federal”, declaró durante su pronunciamiento.

Orquídea Larragoiti decidió romper el silencio

Larragoiti Osorio sostuvo que, pese al temor que implica señalar a un integrante de su propia dirigencia partidista, decidió romper el silencio. Aunado a que advirtió que si ella enfrentó esa violencia, otras mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad podrían correr el mismo riesgo.

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“Tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada y saber que el día de mañana otra mujer pueda ser violentada y violentada de una peor manera”, enfatizó.

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso de Hidalgo respaldaron a la legisladora y la acompañaron a la subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género, Familia e Impacto Social, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), para interponer su denuncia.

El abogado de la diputada, Marco Antonio Hernández Montoya, informó que solicitarán medidas de protección ante la PGJEH para salvaguardar la integridad de la denunciante durante el desarrollo de las indagatorias ministeriales.

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Todo mal en la entidad que gobierna Morena con Rocío Nahle, pues feministas denunciaron que ha sido poco efectiva la implementación de la Alerta de Violencia de Género en Veracruz.